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चतरा के आवासीय विद्यालय में घिनौनी वारदात, प्रधानाध्यापक गिरफ्तार

चतरा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म मामले में प्रधानाध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Headmaster Arrested in Chatra
चतरा का हंटरगंज थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 2:02 PM IST

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चतराः जिले के हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित एक आवासीय विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में तीसरी कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह शिक्षक शंकर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

परिजनों ने विद्यालय में किया था हंगामा

विद्यालय की 13 वर्षीया छात्रा के गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद परिजनों में शुक्रवार को विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया था. घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की थी. पुलिस ने पीड़ित छात्रा और आरोपी शिक्षक को अपने साथ थाना ले जाकर आवश्यक पूछताछ की थी. प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

उपायुक्त ने जांच के निर्देश दिए थे

मामला उजागर होते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया और उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए. घटना के बाद उपायुक्त कीर्ति श्री के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार और एसडीओ सह जिला कल्याण पदाधिकारी जहूर आलम ने बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की विस्तृत जांच की.

प्रधानाध्यापक गिरफ्तार

जांच रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर शुक्रवार को आरोपी शिक्षक शंकर प्रसाद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. प्रशासन ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है और न्यायालय में उसका बयान भी दर्ज कराया है.

मामले की जांच जारीः उपायुक्त

इस संबंध में चतरा उपायुक्त कीर्ति श्री ने बताया कि मामले में अनुसंधान जारी है. शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की गई है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस जघन्य अपराध में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इस घटना ने न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी है. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है और वे दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.

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