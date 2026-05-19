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हेडमास्टर पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप; परिजनों ने की मारपीट

हेडमास्टर पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. नाबालिग बच्चियों ने अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी. इसके बाद गुस्साए परिजन ने विद्यालय पहुंचकर मास्टर के साथ मारपीट की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार शिक्षक की तलाश शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव में प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर की इस घिनौनी हरकत की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों गुस्सा गए. गुस्साए परिजन प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर हेडमास्टर के साथ मारपीट की. हेडमास्टर किसी तरह वहां से बचकर फरार हो गया.

गुस्साए परिजनों ने जहांगीराबाद थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.