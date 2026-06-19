बुंडू के जंगल में सिर कटा अधजला शव मिलने से सनसनी, पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाने की आशंका
रांची के बुंडू के जंगल में एक सिर कटी अधजली अवस्था में लाश मिली है. फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है.
Published : June 19, 2026 at 8:44 PM IST
रांची: राजधानी रांची के बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमनडीह गांव के समीप तेतरटांड़ के जंगली इलाके से शुक्रवार को एक सिर कटा अधजला अज्ञात शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की हालत बेहद भयावह थी. प्रथम दृष्टया मामला हत्या के बाद शव की पहचान और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसे जलाने का प्रतीत हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही बुंडू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी.
मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच आंकी जा रही है. मृतक का सिर धड़ से अलग था, जबकि शरीर का बड़ा हिस्सा आग से झुलसा हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित कराया, ताकि जांच प्रभावित न हो और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा सकें.
एफएसएल, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वॉड ने शुरू की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया. सभी टीमों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. मौके पर बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश, थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो सहित पुलिस के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे. पुलिस आसपास के इलाकों में भी पूछताछ कर रही है तथा शव की पहचान कराने का प्रयास जारी है.
डीएसपी ओमप्रकाश ने क्या कहा?
बुंडू डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस को एक सिर कटा अधजला अज्ञात शव बरामद हुआ है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है, ताकि मृतक की पहचान और घटना से जुड़े साक्ष्यों को मिटाया जा सके. हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कलाई पर गोदना और रुद्राक्ष की माला बन सकती है पहचान का सुराग
पुलिस के अनुसार मृतक के दाहिने हाथ की कलाई पर "Sanjoy Pal" या "Sanjay Das" अथवा "Paj" जैसा गोदना बना हुआ है. इसके अलावा मृतक के गले में पीले रंग की आर्टिफिशियल रुद्राक्ष की माला मिली है, जिसमें भूरे रंग का एक बड़ा रुद्राक्ष लगा हुआ है. पुलिस का मानना है कि ये दोनों चीजें मृतक की पहचान में महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकती हैं.
पुलिस ने लोगों से मांगी मदद
बुंडू थाना पुलिस ने आम लोगों और अन्य थाना क्षेत्रों से अपील की है कि यदि किसी थाना में इस हुलिये से मिलता-जुलता कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज हो या मृतक की पहचान से संबंधित कोई जानकारी हो, तो तत्काल बुंडू थाना के मोबाइल नंबर 9065319123 पर सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
फिलहाल पुलिस हत्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को भेजा जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मृतक की पहचान और घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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