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बलरामपुर में सिर कटी लाश, अवैध संबंध में पति पत्नी ने बेरहमी से की हत्या

बलरामपुर सिर कटी लाश का खुलासा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: एडिशनल एसपी विश्व दीपक त्रिपाठी बताया कि डवरा चौकी पहुंचकर एक इंसान ने अपने भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में उसने बताया कि उसका भाई वसीम अंसारी 2 अक्टूबर की शाम से लापता है. गाड़ी में टमाटर लोड कराने की बात कहकर वह घर से निकला था और 3 अक्टूबर तक घर नहीं पहुंचा. प्रार्थी ने बताया कि उसके भाई की स्कूटी खेत में मिली है. पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की.