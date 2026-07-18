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अलीगढ़ में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, खेत से बरामद हुआ सिर; शिनाख्त में जुटी पुलिस

पुलिस ने मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन गांव सिकंदरपुर के लोगों ने उसे नहीं पहचाना है.

अलीगढ़ में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी.
अलीगढ़ में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:01 PM IST

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अलीगढ़: जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में एक सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पास के ही खेत में मृतक का सिर भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है. साथ ही मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज जादौन ने बताया कि 18 जुलाई यानी शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि सिकंदरपुर गांव के पास कच्चे रास्ते के किनारे चरी के खेत में एक युवक का सिर कटा शव पड़ा हुआ है.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू किए. प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने खेत में ही तलाश अभियान चलाया, जिसमें मृतक का सिर भी बरामद कर लिया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज जादौन ने बताया कि मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. आसपास के गांवों में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही मृतक की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, इलाके में हुई इस वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है. घटना की सूचना पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. शव की हालत देखकर लोगों में दहशत फैल गई.

पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन गांव सिकंदरपुर के लोगों ने बताया कि मृतक उनके गांव का रहने वाला नहीं है. आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और करने के बाद शव को पहचान छिपाने की नीयत से खेत में फेंका गया है.

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