ETV Bharat / state

सूरजपुर डीईओ के आदेश पर प्रधान पाठक निलंबित, नेताजी के स्वागत में पहुंचे थे स्कूली बच्चे, ईटीवी भारत की खबर का असर

कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा था कि बच्चे खुद नारे लगा रहे थे, उनको पार्टी की ओर से नहीं बुलाया गया न लाया गया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: ईटीवी भारत की खबर का असर फिर सूरजपुर जिले में देखने को मिला है. खबर प्रकाशित किए जाने के बाद गणेशपुर पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है. कांग्रेस के कार्यक्रम में स्कूल बच्चों के पहुंचने और नारेबाजी करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है.

प्रधान पाठक पर गिरी निलंबन की गाज

दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सूरजपुर दौरा था. कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की थी. जैसे ही कांग्रेस पार्टी के आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला शहर के पास से गुजार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े बच्चों ने उनके सम्मान में नारे लगाने शुरू कर दिए. जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या राजनीतिक आयोजन में इस तरह से बच्चों को लाना सही है. कानूनी रूप से ये गलत होता. लिहाजा इसपर आपत्ति उठाई गई. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की. जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई.

राजनीतिक आयोजन में पहुंचे थे स्कूल बच्चे

इस मामले में प्राचार्य और व्याख्याता के उपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीईओ ने जेडी ऑफिस को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है. ईटीवी ने कांग्रेस नेता के स्वागत के दौरान स्कूली बच्चों के शामिल होने और नारेबाजी किए जाने के खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था..

काम नहीं आई कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह की सफाई

कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह से जब बच्चों को कार्यक्रम में लाने पर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि बच्चे स्वंय से चले आए. उनकी सफाई थी कि जिस वक्त नेताजी वहां पहुंचे उस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी. बच्चे छुट्टी होने पर घर जा रहे थे. इसी दौरान नेताजी का काफिला वहां से गुजरा. बच्चों ने खुद ही नारे लगाने शुरू कर दिए. जबकि बीजेपी का आरोप था कि बच्चों को कांग्रेस नेताओं के द्वारा वहां लाया गया है.

यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 70 यात्रियों की अटकी जान, फिर हुआ ये

सूरजपुर में चोरों का आतंक, गायत्री मंदिर की दान पेटी से चुराए पैसे

सूरजपुर में लापरवाह प्रधानपाठक निलंबित, अपनी जगह दूसरे से करवा रहा था स्कूल संचालित, जांच के बाद हुई कार्रवाई

TAGGED:

SURAJPUR
DISTRICT EDUCATION OFFICER
गणेशपुर प्राथमिक माध्यमिक शाला
CONGRESS TRIBAL NATIONAL PRESIDENT
HEAD TEACHER SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.