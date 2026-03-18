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कालकाजी पीठाधीश्वर ने नवरात्र पर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और माता की विशेष उपासना को लेकर दी खास जानकारी

कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने दी नौरात्र पर खास जानकारी ( ETV Bharat )

2026 दो मास का साल पड़ रहा है ऐसे में चैत्र नवरात्र की तारीख घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि चैत्र नवरात्र को बसंती नवरात्र भी कहा जाता है. इस बार 19 मार्च से बसंतीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 19 मार्च को ही घट स्थापना की जाएगी. प्रतिपदा तिथि का क्षय होने की वजह से अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापित किया जाएगा. जिसका शुभारंभ दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा. इस दौरान किया जाने वाला घट स्थापना श्रद्धालुओं के लिए शुभदाई होगा.

नई दिल्ली: चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से हो रहा है ऐसे में देशभर में चैत्र नवरात्र को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है शारदीय नवरात्र की तरह ही वसंतीय नवरात्र भी धूमधाम से मनाया जाता है और माता की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है. इसकी तैयारी देशभर के सभी मंदिरों में की जा रही है. श्रद्धालु 9 दिन भूखे व्रत रखकर माता जगदंबा की पूजा अर्चना करते हैं ऐसी मान्यता है कि नवरात्र करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है.

नवरात्र का जो पावन अवसर है वह शक्ति और उपासना का पर्व है. इस दौरान की जाने वाली उपासना भक्तों के लिए अति शुभ फलदायी होती है क्योंकि ब्रह्मांड में बनने वाले विशेष योगों के कारण ये अति शुभ होता है वही आयुर्वेद के अनुसार भी इस दौरान उपासना रखना शरीर को ऊर्जावान बनाता है क्योंकि इस समय ऋतुओं का संक्रमण काल भी शुरू हो जाता है. ऐसे में उपासना रखना शारीरिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए अच्छा होता है.

नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से और समापन 27 मार्च को

इस बार नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है जो 27 मार्च को समाप्त होगी. इस बार माता गुरुवार के दिन डोली में सवार होकर आ रही है जिसे शुभ नहीं माना गया है जिसका असर विश्व में भी देखने को मिल रहा है. जहां कई देश आपस में युद्ध करते देखे जा रहे हैं. हालांकि माता की उपासना विशेष फलदाई होती है और भक्तों को सारे कष्टों और दुखों से दूर रखती है. इसलिए श्रद्धालुओं को विशेष तौर पर माता की उपासना करनी चाहिए और सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए.

पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने दी नौरात्र पर खास जानकारी (ETV Bharat)

पूरे 9 दिन माता के दरबार की रौनक देखने लायक

वही हम आपको बता दे नवरात्र साल भर में चार बार आता है जिसमें एक शारदीय नवरात्र दूसरा बसंतीय नवरात्र और दो गुप्त नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है लेकिन शारदीय नवरात्र और बसंतीय नवरात्र पर मंदिरों में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालुओं के द्वारा पूरे 9 दिन उपासना रखकर माता के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. जो पहले दिन 1. शैलपुत्री, 2. ब्रह्मचारिणी, 3. चंद्रघंटा, 4. कूष्मांडा, 5. स्कंदमाता, 6. कात्यायनी, 7. कालरात्रि, 8. महागौरी, और 9. सिद्धिदात्री की पूजा हर दिन विशेष रूप से की जाती है.

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