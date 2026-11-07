बरेली में सड़क हादसे में एक युवक की मौत; दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो गंभीर घायल
मीरगंज थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:26 PM IST
बरेली : छोटी दीपावली के दिन मीरगंज में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसा कपूरपुर गांव के पास हुई, जहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें एक युवक (35) की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. त्यौहार के बीच हुए इस हादसे से मृतक के परिवार में मातम छा गया.
मीरगंज थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दो घायलों को उपचार के लिए बरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मीरगंज थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में सिरौली थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव निवासी 35 वर्षीय हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में दूसरी बाइक पर सवार सिरोधी अंगदपुर निवासी कृष्णपाल और बरखेड़ा निवासी जसवंत भी गंभीर रूप से घायल हो गए.
दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आस-पास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे. ग्रामीण संजू वाल्मीकि ने एंबुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मीरगंज पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने हरिओम को मृत घोषित कर दिया. हरिओम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
सीएचसी मीरगंज के डॉक्टर आदित्य शर्मा ने बताया कि एक युवक की हालत बेहद गंभीर थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. वहीं, घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया.
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