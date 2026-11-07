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बरेली में सड़क हादसे में एक युवक की मौत; दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो गंभीर घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : छोटी दीपावली के दिन मीरगंज में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसा कपूरपुर गांव के पास हुई, जहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें एक युवक (35) की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. त्यौहार के बीच हुए इस हादसे से मृतक के परिवार में मातम छा गया.

मीरगंज थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दो घायलों को उपचार के लिए बरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.