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कानपुर देहात और हापुड़ में हादसे, पिता-पुत्री समेत 5 लोगों की मौत

कानपुर देहात/हापुड़: जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पिता-पुत्री और एक युवक शामिल है. हादसा दो बाइक की भिड़ंत के कारण हुआ. महिला और उसका बेटा हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर ही पुलिस पहुंची. रक्षाबंधन के दिन हुए इस हादसे से दो परिवारों में कोहराम मचा है. वहीं हापुड़ में हुए अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई.

सीओ सौरभ वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

हादसा सिकंदरा से राजपुर जाने वाले मार्ग इटखुदा मोड़ के पास हुआ. यहां दो बाइक में सीधी भिड़त हो गई. एक बाइक पर 24 वर्षीय शिवम नायक था, जो कि फफूंद का रहने वाला था. जबकि दूसरी बाइक पर औरेया निवासी गणेश (38) पत्नी गायत्री, बेटी पल्लवी (6) और बेटा सवार थे. पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए पीएचसी राजपुर भेजा. जहां डाक्टरों ने शिवम, गणेश और बेटी पल्लवी को मृत घोषित कर दिया. वहीं इस हादसे में में गणेश की पत्नी गायत्री और बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा है.

इस बारे में सिकंदरा सीओ सौरभ वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को दो बाइकों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों बाइक सवार चालक एवं एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके अलावा घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

तीन हादसे, दो की मौत, एक घायल



हापुड़ में शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पिलखुवा के अहमदपुर नया गांव के रास्ते पर हुई दुर्घटना में महिला घायल हो गई.