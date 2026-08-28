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कानपुर देहात और हापुड़ में हादसे, पिता-पुत्री समेत 5 लोगों की मौत

हापुड़ में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 8:53 PM IST

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कानपुर देहात/हापुड़: जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पिता-पुत्री और एक युवक शामिल है. हादसा दो बाइक की भिड़ंत के कारण हुआ. महिला और उसका बेटा हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर ही पुलिस पहुंची. रक्षाबंधन के दिन हुए इस हादसे से दो परिवारों में कोहराम मचा है. वहीं हापुड़ में हुए अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई.

सीओ सौरभ वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

हादसा सिकंदरा से राजपुर जाने वाले मार्ग इटखुदा मोड़ के पास हुआ. यहां दो बाइक में सीधी भिड़त हो गई. एक बाइक पर 24 वर्षीय शिवम नायक था, जो कि फफूंद का रहने वाला था. जबकि दूसरी बाइक पर औरेया निवासी गणेश (38) पत्नी गायत्री, बेटी पल्लवी (6) और बेटा सवार थे. पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए पीएचसी राजपुर भेजा. जहां डाक्टरों ने शिवम, गणेश और बेटी पल्लवी को मृत घोषित कर दिया. वहीं इस हादसे में में गणेश की पत्नी गायत्री और बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा है.

इस बारे में सिकंदरा सीओ सौरभ वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को दो बाइकों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों बाइक सवार चालक एवं एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके अलावा घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

तीन हादसे, दो की मौत, एक घायल

हापुड़ में शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पिलखुवा के अहमदपुर नया गांव के रास्ते पर हुई दुर्घटना में महिला घायल हो गई.

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के जीएस कट के सामने बाइक की ट्रक से टक्कर में 50 वर्षीय रईस की मौत हुई। देहपा पुलिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 वर्षीय सनी की जान चली गई। वहीं अहमदपुर नया गांव के रास्ते पर अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार नईमा घायल हो गईं।

पुलिस के मुताबिक, थाना सिंभावली, गांव राजपुर निवासी 50 वर्षीय रईस, 17 वर्षीय हर्ष और 12 वर्षीय सैफ के साथ मसूरी से सिंभावली जा रहे थे. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के जीएस कट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे में रईस की मौत हो गई. दूसरी घटना देहपा पुलिया के पास हुई. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू आर्य नगर निवासी 19 वर्षीय सनी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में सनी की मौत हो गई. टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है.

तीसरा हादसा अहमदपुर नया गांव के मार्ग पर हुई. गांव हिम्मतनगर निवासी सरफराज अपनी पत्नी नईमा के साथ बाइक से हिम्मतनगर से पिलखुवा जा रहे थे. इसी दौरान अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में नईमा घायल हो गईं.

पिलखुवा कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि सड़क हादसों से जुड़े मामलों में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है. अज्ञात वाहन चालकों की पहचान के लिए जानकारी जुटाई जा रही है और तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : August 28, 2026 at 8:53 PM IST

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