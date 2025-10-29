ETV Bharat / state

दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक की मौत, चार घायल जयपुर रेफर

नावां-खाखड़की मार्ग पर हुई दुर्घटना में गंभीर घायल हुए चार में से तीन लोग परीक्षा देकर घर लौट रहे थे.

The injured were taken to the hospital
अस्पताल में पहुंचाया घायलों को (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: जिले के नावां-खाखड़की मार्ग पर बुधवार रात्रि को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार दे जयपुर रेफर किया गया.

थाना प्रभारी नन्दकिशोर के अनुसार नावां-खाखड़की मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में घायल हुए लोगों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नावां उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. अस्पताल में उपचार के दौरान नावां निवासी युवक शीम्भू की मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल मंजू, उर्मिला, कुशाल और राजू को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया. मृतक शीम्भू और राजू नावा के वार्ड नम्बर 6 निवासी हैं, जबकि बाकी तीन उर्मिला, मंजू, कुशाल खाखडकी गांव के रहने वाले हैं. तीनों परीक्षा देकर घर लौट रहे थे.

पढ़ें: सवाई माधोपुर: गंगापुर सिटी रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल

हादसे के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क की खराब हालत भी इस दुर्घटना का बड़ा कारण हो सकती है. नावां-खाखड़की मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिस पर आए दिन हादसे होते रहते हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले इसी मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर नावा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

TAGGED:

1 DIED IN ROAD ACCIDENT
4 INJURED IN ROAD ACCIDENT
INJURED REFFERED TO JAIPUR
BIKE ACCIDENT IN KUCHAMAN CITY
HEAD ON COLLISION BETWEEN TWO BIKES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कभी लालटेन की रोशनी में की पढ़ाई, अब बनेंगे CJI !, हिसार के जस्टिस सूर्यकांत के गांव में जश्न की तैयारी

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत का तर्क, 10 ग्राम घी का दीपक जलाने वातावरण को मिलती है 1 टन ऑक्सीजन!

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

राज्यपाल बागड़े का बड़ा बयान, बोले- भारतीयों से चल रही अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ट्रंप को झुकना पड़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.