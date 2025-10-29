ETV Bharat / state

दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक की मौत, चार घायल जयपुर रेफर

कुचामन सिटी: जिले के नावां-खाखड़की मार्ग पर बुधवार रात्रि को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार दे जयपुर रेफर किया गया.

थाना प्रभारी नन्दकिशोर के अनुसार नावां-खाखड़की मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में घायल हुए लोगों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नावां उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. अस्पताल में उपचार के दौरान नावां निवासी युवक शीम्भू की मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल मंजू, उर्मिला, कुशाल और राजू को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया. मृतक शीम्भू और राजू नावा के वार्ड नम्बर 6 निवासी हैं, जबकि बाकी तीन उर्मिला, मंजू, कुशाल खाखडकी गांव के रहने वाले हैं. तीनों परीक्षा देकर घर लौट रहे थे.