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उन्नाव में दो बाइक में आमने-सामने टक्कर, तीन की मौत, महिला की हालत नाजुक

उन्नाव : जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग पर रविवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सोमवार को इलाज के दौरान तीन घायलों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है.

हादसा उस समय हुआ जब सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीखी निवासी 47 वर्षीय रहीसुद्दीन अपनी पत्नी सादिया (45) के साथ बाइक से लौट रहे थे. रहीसुद्दीन एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गांव आए थे और शाम को ड्यूटी के लिए वापस जा रहे थे. रहीसुद्दीन बांगरमऊ क्षेत्र के रूरी रसूलपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत थे. जैसे ही उनकी बाइक फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में शारदा नहर के पास चौधरी खेड़ा पुल के आगे पहुंची, सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. दूसरी बाइक पर हरदोई जिले के बालामऊ निवासी शिवमोहन द्विवेदी (30) और उनके साथी शोभित (28) सवार थे. शोभित सहजनी क्षेत्र के बसोखा गांव निवासी था. दोनों शोभित की ननिहाल जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार सभी चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.ॉ

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. रहीसुद्दीन और उनकी पत्नी सादिया को मियागंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. वहीं, शिवमोहन द्विवेदी और शोभित को सफीपुर सीएचसी से जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया.