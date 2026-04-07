ETV Bharat / state

अंबाला में बस और एम्बुलेंस में आमने-सामने की टक्कर, चालक सहित 2 की मौत

अंबाला में सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई.

2 people including the driver died in a road accident
सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक सहित 2 की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबालाः हरियाणा के अंबाला से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रफ्तार के कहर ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. शहजादपुर के धनाना गांव के पास एक कॉलेज बस और एम्बुलेंस के बीच इतनी भीषण टक्कर हुई कि मौके पर ही दो लोगों की जान चली गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेटा अपने पिता को अस्पताल छोड़कर सुकून से घर लौट रहा था.

एम्बुलेंस से पिता को अस्पताल पहुंचाकर घर लौट रहा था लक्ष्य: अंबाला-नारायणगढ़ हाईवे पर चीख-पुकार और मलबे में तब्दील ये गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी. जानकारी के अनुसार, शहजादपुर का रहने वाला लक्ष्य अपने बीमार पिता को अंबाला के अस्पताल में भर्ती कराकर एम्बुलेंस से वापस लौट रहा था. उसे क्या पता था कि जिस एम्बुलेंस को लोग जीवन बचाने वाली गाड़ी कहते हैं, वही उसकी आखिरी सवारी बन जाएगी. जैसे ही एम्बुलेंस धनाना गांव के पास पहुंची, सामने से आ रही स्वामी देवीदयाल संस्थान की तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

अंबाला में बस और एम्बुलेंस में आमने-सामने की टक्कर (Etv Bharat)

क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गयाः चश्मदीदों की मानें तो धमाका इतना तेज था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए. इस दर्दनाक हादसे में एम्बुलेंस चालक बलविंदर और लक्ष्य की मौके पर ही मौत हो गई. ​हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू करवाया. शहजादपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि "बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज जांच की जा रही है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है."

ये भी पढ़ें-अंबाला में दो गाड़ियों की टक्कर, तीन लोग घायल, एक कार खेत में गिरी, दूसरी सड़क पर पलटी

TAGGED:

2 DEAD IN ROAD ACCIDENT
अंबाला में सड़क हादसा
हरियाणा में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN AMBALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.