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अंबाला में बस और एम्बुलेंस में आमने-सामने की टक्कर, चालक सहित 2 की मौत

अंबालाः हरियाणा के अंबाला से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रफ्तार के कहर ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. शहजादपुर के धनाना गांव के पास एक कॉलेज बस और एम्बुलेंस के बीच इतनी भीषण टक्कर हुई कि मौके पर ही दो लोगों की जान चली गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेटा अपने पिता को अस्पताल छोड़कर सुकून से घर लौट रहा था.

एम्बुलेंस से पिता को अस्पताल पहुंचाकर घर लौट रहा था लक्ष्य: अंबाला-नारायणगढ़ हाईवे पर चीख-पुकार और मलबे में तब्दील ये गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी. जानकारी के अनुसार, शहजादपुर का रहने वाला लक्ष्य अपने बीमार पिता को अंबाला के अस्पताल में भर्ती कराकर एम्बुलेंस से वापस लौट रहा था. उसे क्या पता था कि जिस एम्बुलेंस को लोग जीवन बचाने वाली गाड़ी कहते हैं, वही उसकी आखिरी सवारी बन जाएगी. जैसे ही एम्बुलेंस धनाना गांव के पास पहुंची, सामने से आ रही स्वामी देवीदयाल संस्थान की तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.