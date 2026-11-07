नूंह में बोलेरो और टेंपो की आमने-सामने भिड़ंत, डेढ़ साल की बच्ची सहित दो की मौत; तीन घायल
Road Accident in Nuh 2 Died: नूंह में सड़क हादसे में बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई.
Published : November 7, 2026 at 5:32 PM IST
नूंह: दिल्ली-अलवर मार्ग पर थाना आकेड़ा क्षेत्र के गांव मालब के पास शनिवार को बोलेरो और सवारियों से भरे टेंपो की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. हादसे में डेढ़ साल की बच्ची सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.
घायलों को नल्हड़ कॉलेज में भर्ती कराया गयाः सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी बड़कली की तरफ से आ रही थी, जबकि टेंपो नूंह की ओर जा रहा था. गांव मालब के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे में बाजड़का निवासी इंसाफ अली की करीब डेढ़ वर्षीय बेटी रिबा और नगीना थाना क्षेत्र के मुल्थान निवासी मुबारक पुत्र ईशा की उपचार के दौरान मौत हो गई.
पुलिस ने वाहनों को किया जब्तः दोनों के शव राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में रखवाए गए हैं. वहीं पिनगवां निवासी शमसुद्दीन पुत्र बाबू खां, दिहाना निवासी तस्लीम पुत्र अब्दुल रहीम और बाजड़का निवासी नसरीन पत्नी इंसाफ अली घायल हो गए. तीनों का नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है.
दिल्ली-अलवर मार्ग जर्जरः घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दिल्ली-अलवर मार्ग पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से लंबे समय से इस मार्ग को फोरलेन बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है. लोगों ने मार्ग की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए जल्द सुधार और फोरलेन निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है. उनका कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है.