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नूंह में बोलेरो और टेंपो की आमने-सामने भिड़ंत, डेढ़ साल की बच्ची सहित दो की मौत; तीन घायल

बोलेरो और सवारियों से भरे टेंपो की आमने-सामने भीषण टक्कर ( ETV Bharat )

नूंह: दिल्ली-अलवर मार्ग पर थाना आकेड़ा क्षेत्र के गांव मालब के पास शनिवार को बोलेरो और सवारियों से भरे टेंपो की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. हादसे में डेढ़ साल की बच्ची सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

घायलों को नल्हड़ कॉलेज में भर्ती कराया गयाः सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़ पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी बड़कली की तरफ से आ रही थी, जबकि टेंपो नूंह की ओर जा रहा था. गांव मालब के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे में बाजड़का निवासी इंसाफ अली की करीब डेढ़ वर्षीय बेटी रिबा और नगीना थाना क्षेत्र के मुल्थान निवासी मुबारक पुत्र ईशा की उपचार के दौरान मौत हो गई.

सड़क हादसे में बच्ची सहित 2 लोगों की मौत (ETV Bharat)