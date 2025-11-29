ETV Bharat / state

चमोली में नवजात का सिर मिलने से हड़कंप, DNA सैंपल के लिए भेजा गया, जांच जारी

थराली: चमोली जिले के विकासखंड देवाल में एक नवजात का सिर मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने नवजात के सिर को अपने कब्जे में लेकर डीएनए सैंपल की कार्रवाई तेज कर दी है. चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, 29 नवंबर शनिवार को थराली-देवाल-वांण मोटर मार्ग के किनारे विकासखंड देवाल के अंतर्गत हाट कल्याणी गांव के पास छप्परों नामक जगह के पास एक बच्चे का सिर गांव के ग्रामीणों को दिखाई दिया. ग्रामीणों ने मामले की सूचना अन्य ग्रामीणों को दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. कुछ ही देर बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. इसके बाद ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई. सूचना पर देवाल थाना से एसएसआई संजय नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और नवजात शिशु के सिर को कब्जे में लिया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई.