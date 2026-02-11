दुर्ग बस स्टैंड में प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह की मौत, गिरने से हुआ हादसा
प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले थे. 15 दिनों की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटने वाले थे.
दुर्ग: महिला थाने में तैनात प्रधान आरक्षक की हादसे में मौत हो गई. मृतक प्रधान आरक्षक का नाम त्रिलोक सिंह था. त्रिलोक सिंह दुर्ग के महिला थाने में तैनात रहे. परिवार वालों के मुताबिक त्रिलोक सिंह का परिवार बालाघाट, मध्य प्रदेश का रहने वाला है. हादसे के वक्त त्रिलोक सिंह अपनी बेटी के साथ दुर्ग बस स्टैंड पहुंचे थे. बस से उतरने के बाद उनका संतुलन बिगड़ा और उनके सिर में गंभीर चोट आई.
प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह की हादसे में मौत
आनन फानन में उनकी बेटी ने दूसरे लोगों की मदद से उनको अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जब प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह को चेक किया तो शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आई. जिसके बाद डॉक्टरो ने प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह को मृत घोषित कर दिया.
15 दिनों की छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने की तैयारी थी
मृतक प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह 15 दिनों की छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी लौटने वाले थे, उससे पहले ही ये हादसा हो गया. हादसे के बाद पूरा परिवार गम में डूब गया है. संभावना जताई जा रही है कि गिरने से लगी चोट के बाद उनको हार्ट अटैक आया होगा. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार परिवार वाले कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण सामने आ पाएगा.
3 फरवरी 2026: सूरजपुर में बस पलटने से बस में सवार आरक्षक की मौके पर मौत हो गई.
26 दिसंबर 2024: भिलाई में सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई. आरक्षक अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे ट्रांसफार्मर से टकरा गई.
26 अप्रैल 2024: पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले में तैनात प्रधान आरक्षक की एक्सीडेंटल फायरिंग में मौत.
14 अगस्त 2022: कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना इलाके के मगरदा गांव में ड्यूटी पर निकले आरक्षक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में आरक्षक की जान चली गई.
