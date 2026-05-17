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कवर्धा में 2 दिन से लापता हेड कॉन्स्टेबल की मिली लाश, दुष्कर्म केस में जमानत के बाद PHQ में था अटैच

लालपुर खार इलाके में हेड कॉनस्टेबल की संदिग्ध मौत, जान देने की आशंका, दुष्कर्म केस में जेल भी जा चुका था

HEAD CONSTABLE SUSPICIOUS DEATH
कवर्धा में 2 दिन से लापता हेड कॉन्स्टेबल की मिली लाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
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कवर्धा: जिले में लापता पुलिस कॉन्स्टेबल की संदिग्ध मौत हो गई. उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली है. थाना सिटी कोतवाली इलाके के लालपुर खार इलाके का ये मामला है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या समेत दूसरे सभी एंगल से जांच कर रही है. दुष्कर्म केस में हेड कॉन्स्टेबल जेल भी जा चुका था.

2 दिन से था लापता

मृतक की पहचान बहादुर सिंह मेरावी (38 साल) निवासी ग्राम अंजना रेंगाखार के रूप में हुई है. वर्तमान में वह पुलिस लाइन कवर्धा में निवासरत था. बताया जा रहा है कि बहादुर सिंह मेरावी कवर्धा के एसआईबी शाखा में पदस्थ था और वर्तमान में रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय (PHQ) में अटैच चल रहा था. जानकारी के अनुसार मृतक पिछले दो दिनों से लापता था. परिजन और परिचित उसकी तलाश कर रहे थे, इसी बीच रविवार सुबह ग्रामीणों ने लालपुर खार क्षेत्र में उसकी लाश देखी. घटनास्थल के पास मृतक की बाइक भी बरामद हुई है.

जमानत पर हुआ था रिहा

बताया जा रहा है कि मृतक पूर्व में दुष्कर्म के एक मामले में जेल भी जा चुका था. जमानत पर रिहा होने के बाद उसे रायपुर पीएचक्यू में अटैच किया गया था. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कह रही है.

शादी के मंडप से हुई थी गिरफ्तारी

मृतक हेड़ कांस्टेबल बहादुर सिंह मेरावी को कवर्धा पुलिस एक वर्ष पूर्व शादी के मंड़प से गिरफ्तार की थी, दरअसल मृतक का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था और उसे छोड़कर शादी कर रहा था, युवती के शिकायत पर कवर्धा पुलिस ने बहादुर सिंह को शादी के दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी, जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद वापस बहाल हुआ और रायपुर पीएचक्यू में अटैच था.

लाश देखकर लग रहा है कि 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी है. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल, पारिवारिक परिस्थितियों समेत सभी एंगल से जांच की जा रही है- कोतवाली टीआई योगेश कश्यप

जरुरी सूचना

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है. यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)

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