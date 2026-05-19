अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के बेटे ने की आत्महत्या; पुलिस ने अवैध तमंचा बरामद किया, मानसिक तनाव में था

अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के बेटे ने की आत्महत्या; पुलिस ने अवैध तमंचा बरामद किया, मानसिक तनाव में था
क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 5:55 PM IST
अलीगढ़ : जिले के थाना क्वार्सी क्षेत्र में मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल के पुत्र (22) ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस के अनुसार, थाना क्वार्सी क्षेत्र के ग्राम चिलकोरा निवासी हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने मंगलवार को सूचना दी कि उनके पुत्र ने आत्महत्या कर ली है. हेड कांस्टेबल अनिल कुमार वर्तमान में रिजर्व पुलिस लाइन अलीगढ़ में तैनात हैं. सूचना मिलते ही थाना क्वार्सी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद किया है. फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूछताछ में परिवार के लोगों ने बताया कि युवक पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में चल रहा था. पुलिस अब युवक के मोबाइल और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि, घटना की सही वजह सामने आ सके.
क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. युवक मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया. उन्होंने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है. स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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