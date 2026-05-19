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अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के बेटे ने की आत्महत्या; पुलिस ने अवैध तमंचा बरामद किया, मानसिक तनाव में था

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: IANS )