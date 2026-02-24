ETV Bharat / state

पत्नी से अवैध संबंध के शक में दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने ED कर्मचारी की गोली मारकर की हत्या

मृतक की पहचान गांव काठा, बागपत (यूपी) निवासी आशीष के रूप में हुई है, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में एमटीएस कर्मी था.

ED कर्मचारी की गोली मारकर की हत्या
ED कर्मचारी की गोली मारकर की हत्या
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: उत्तरी जिले के वजीराबाद थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी.

मृतक की पहचान गांव काठा, बागपत (यूपी) निवासी आशीष के रूप में हुई है, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में एमटीएस कर्मी था. आरोपित प्रवेश दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल है और उसकी मौजूदा तैनाती उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा ट्रैफिक सर्किल में बताई गई है.

घटना सोमवार तड़के गुलशन वाटिका, गली नंबर-14/4, वजीराबाद में आयोजित एक बारात समारोह के दौरान हुई. गांव काठा से पड़ोसी की बारात में शामिल होने दोनों पक्ष यहां पहुंचे थे. पूरी रात जश्न और दावत का कार्यक्रम चला. तड़के जब बारात वापस लौटने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान प्रवेश और आशीष के बीच कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद अचानक बढ़ा और प्रवेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली.पहले पिस्टल की बट से आशीष पर हमला किया गया और फिर उसके सीने में गोली मार दी गई. गोली चलते ही समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

घायल आशीष को उसका भाई अनुज तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पिस्टल की बरामद
उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि अनुज के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित प्रवेश, उसके भाई संदीप और साले विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है. एक अन्य आरोपित विकास फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है.

प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि प्रवेश को आशीष और उसकी पत्नी के संबंधों को लेकर शक था. इसी संदेह को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था.पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

DELHI NEWS
DELHI CRIME
HEAD CONSTABLE SHOOTS DEAD
WAZIRABAD MURDER
HEAD CONSTABLE SHOOTS DEAD

संपादक की पसंद

