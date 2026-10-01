कानपुर में तेज रफ्तार बस ने हेड कांस्टेबल को कुचला, बस से उतरते समय हुआ हादसा, चालक फरार
पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:51 PM IST
कानपुर : स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. थाने से किसी जरूरी कार्य से रावतपुर गए पुलिस विभाग के एक हेड कांस्टेबल की तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मौत हो गई. बस से उतरते समय चालक की लापरवाही के कारण हुए इस हादसे में पुलिसकर्मी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी चालक बस समेत मौके से फरार हो गया.
दुर्घटना में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल की पहचान अशोक कुमार यादव (52) के रूप में हुई है. वर्तमान में गोविंदनगर थाने में तैनात थे. मृतक की बड़ी बेटी प्रिया यादव ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और थाने से किसी आवश्यक काम से रावतपुर गए थे. पिता बस से नीचे उतर रहे थे, तभी चालक ने अचानक वाहन की गति बढ़ा दी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिरकर दुर्घटना का शिकार हो गए.
राहगीरों ने 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्वरूपनगर पुलिस ने घायल पुलिस कर्मी को एलएलआर अस्पताल पहुंचाया. पुलिसकर्मियों ने मृतक के पास मिले मोबाइल फोन की मदद से परिजनों से संपर्क कर हादसे की जानकारी दी. मूल रूप से इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अशोक कुमार यादव की बड़ी बेटी प्रिया कानपुर के कल्याणपुर खुर्द में अपने पिता के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. जबकि उनकी पत्नी मंजेश कुमारी और छोटी बेटी अंजलि इटावा में रहती हैं.
स्वरूपनगर के थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल हेड कांस्टेबल को तत्काल अस्पताल भिजवाया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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