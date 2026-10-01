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कानपुर में तेज रफ्तार बस ने हेड कांस्टेबल को कुचला, बस से उतरते समय हुआ हादसा, चालक फरार

कानपुर में हेड कांस्टेबल की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. थाने से किसी जरूरी कार्य से रावतपुर गए पुलिस विभाग के एक हेड कांस्टेबल की तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मौत हो गई. बस से उतरते समय चालक की लापरवाही के कारण हुए इस हादसे में पुलिसकर्मी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी चालक बस समेत मौके से फरार हो गया.