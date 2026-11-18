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अलवर: चुनावी ड्यूटी से लौटे हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सरकारी क्वार्टर के आंगन में अचेत मिले.

पोस्टमार्टम हाउस ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के पास सरकारी क्वार्टर में रहने वाले एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.