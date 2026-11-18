अलवर: चुनावी ड्यूटी से लौटे हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सरकारी क्वार्टर के आंगन में अचेत मिले.
अलवर की पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में चुनावी ड्यूटी से लौटे हेड कांस्टेबल नरेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
Published : November 18, 2026 at 7:31 PM IST
अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के पास सरकारी क्वार्टर में रहने वाले एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे. इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.
अखेपुरा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि मृतक हेड कांस्टेबल नरेश कुमार (53) मुंडावर थाना क्षेत्र के सियाली खुर्द गांव के रहने वाले थे. उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल नरेश कुमार की ड्यूटी करौली में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान लगाई गई थी. मंगलवार शाम को वह वापस अलवर लौटे थे. इसके बाद वह अपने सरकारी क्वार्टर पर चले गए, जहां उनके अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची.
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थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. उन्होंने बताया कि मृतक हेड कांस्टेबल नरेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. थानाधिकारी संजय शर्मा के अनुसार, मृतक हेड कांस्टेबल के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट या अन्य निशान नहीं मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.
अचेत मिलने पर मचा हड़कंप: मंगलवार शाम को पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर पर पहुंचे हेड कांस्टेबल नरेश कुमार वहां कार्यरत पुलिस स्टाफ को क्वार्टर के आंगन में अचेत अवस्था में मिले, जिससे हड़कंप मच गया. स्टाफ ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर का मौका मुआयना किया.
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