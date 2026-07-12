मथुरा में केनरा बैंक में तैनात हेड कांस्टेबल की सरकारी बंदूक से गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस
आत्महत्या या हादसा पर सस्पेंस, जांच रिपोर्ट का इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:59 AM IST
मथुरा: सदर बाजार थाना क्षेत्र पुलिस लाइन केनरा बैंक में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि, सरकारी बंदूक से गोली लगने से मौत हुई है. हालांकि पुलिस की टीम जांच में जुट गई है कि, आखिर गोली चली कैसै?
आत्महत्या या हादसा?: सदर बाजार थाना क्षेत्र पुलिस लाइन के पास केनरा बैंक में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार, मुख्य आरक्षी योगेंद्र कुमार के साथ रह रहा था. शनिवार की शाम को योगेंद्र घर के बाहर खाना खाने के बाद टहल रहा थे. तभी घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई. तुरंत योगेंद्र ने घर के अंदर देखा तो अजीत कुमार खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, और तत्काल घायल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया. जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
केनरा बैंक में तैनात गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. अपने आवास पर हेड कांस्टेबल अजीत कुमार की बंदूक से गोली लगने से घायल हो गया है. तत्काल साथी के द्वारा जिला अस्पताल घायल हेड कांस्टेबल अजीत कुमार को लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस आत्महत्या और गोली कैसे लगी, दोनों ही पहलू पर जांच करेगी.- राजीव कुमार,एसपी सिटी
परिजनों को दी गई सूचना: मृतक सिपाही अजीत कुमार एटा थाना के पिलूआ के रहने वाले थे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और परिजनों को सूचना दी गई है.
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