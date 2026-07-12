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मथुरा में केनरा बैंक में तैनात हेड कांस्टेबल की सरकारी बंदूक से गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

मथुरा: सदर बाजार थाना क्षेत्र पुलिस लाइन केनरा बैंक में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि, सरकारी बंदूक से गोली लगने से मौत हुई है. हालांकि पुलिस की टीम जांच में जुट गई है कि, आखिर गोली चली कैसै?

आत्महत्या या हादसा?: सदर बाजार थाना क्षेत्र पुलिस लाइन के पास केनरा बैंक में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार, मुख्य आरक्षी योगेंद्र कुमार के साथ रह रहा था. शनिवार की शाम को योगेंद्र घर के बाहर खाना खाने के बाद टहल रहा थे. तभी घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई. तुरंत योगेंद्र ने घर के अंदर देखा तो अजीत कुमार खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, और तत्काल घायल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया. जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.