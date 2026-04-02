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चारपाई पर मिला ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल का शव, नहीं खुला घर का दरवाजा तो साथियों ने तोड़ा

मृतक हेड कांस्टेबल राजकुमार फारूकनगर क्षेत्र के जोनिया बास हरियाणा के रहने वाले थे.

ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत
ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 12:11 PM IST

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अलवर : शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन के पास एक निजी क्वार्टर में रहने वाले अलवर ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना उनके साथियों को सुबह उनके नहीं जागने पर हुई. इस पर उनके साथी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर देखा तो वह चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े मिले. फिलहाल घटना की सूचना परिजनों को दी गई है.

अखेपुरा थाना के एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि गुरुवार सुबह फोन के जरिए उन्हें सूचना मिली कि अलवर ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल राजकुमार शर्मा (56) के निजी क्वार्टर का दरवाजा खुला नहीं है. इस सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और कोशिश कर दरवाजा तोड़ अंदर पहुंचे. अंदर जाकर देखा तो हेड कांस्टेबल राजकुमार चारपाई पर मृत अवस्था में मिले. उन्होंने बताया कि मृतक हेड कांस्टेबल राजकुमार फारूकनगर क्षेत्र के जोनिया बास हरियाणा के रहने वाले थे. शाम को वह कमरा बंद कर सोए और सुबह उठे नहीं. उन्होंने बताया कि मौके से शव को जिला अस्पताल लेकर आया गया है. परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दी गई है, उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी, फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.

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मौत के कारण जांच का विषय : एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजकुमार शर्मा की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही चल सकेगा की मौत हार्ट अटैक से हुई या कोई अन्य कारणों से. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार शर्मा मिलनसार व्यक्ति थे. एएसआई ओमप्रकाश ने कहा कि मृतक हेड कांस्टेबल राजकुमार शर्मा ने किसी तरह का कोई विषाक्त का सेवन नहीं किया. स्पष्ट स्थिति का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगेगा.

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