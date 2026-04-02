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चारपाई पर मिला ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल का शव, नहीं खुला घर का दरवाजा तो साथियों ने तोड़ा

अलवर : शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन के पास एक निजी क्वार्टर में रहने वाले अलवर ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना उनके साथियों को सुबह उनके नहीं जागने पर हुई. इस पर उनके साथी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर देखा तो वह चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े मिले. फिलहाल घटना की सूचना परिजनों को दी गई है.

अखेपुरा थाना के एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि गुरुवार सुबह फोन के जरिए उन्हें सूचना मिली कि अलवर ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल राजकुमार शर्मा (56) के निजी क्वार्टर का दरवाजा खुला नहीं है. इस सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और कोशिश कर दरवाजा तोड़ अंदर पहुंचे. अंदर जाकर देखा तो हेड कांस्टेबल राजकुमार चारपाई पर मृत अवस्था में मिले. उन्होंने बताया कि मृतक हेड कांस्टेबल राजकुमार फारूकनगर क्षेत्र के जोनिया बास हरियाणा के रहने वाले थे. शाम को वह कमरा बंद कर सोए और सुबह उठे नहीं. उन्होंने बताया कि मौके से शव को जिला अस्पताल लेकर आया गया है. परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दी गई है, उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी, फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.