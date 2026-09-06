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लखनऊ में हेड कांस्टेबल ने की पत्नी की हत्या, पुलिस पहुंची तो लाश के पास बैठा मिला, हिरासत में

लखनऊ : महानगर इलाके में रविवार को महिला (40) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला का शव घर के अंदर फर्श पर पड़ा मिला. सिर के आसपास खून के निशान भी मिले हैं. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने के बाद पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस पति से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

रविवार को मकान मालिक ने डायल-112 पर सूचना दी कि उनके किरायेदार हिमांशु श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी रश्मि की मौत होने की जानकारी दी है. सूचना मिलते ही महानगर पुलिस मौके पर पहुंची. घर के अंदर रश्मि पत्नी हिमांशु श्रीवास्तव का शव फर्श पर पड़ा था. जबकि आरोपी पति लाश के पास बैठा था. पुलिस ने पति हिमांशु श्रीवास्तव को मौके से ही हिरासत में लिया.

पुलिस के अनुसार, हिमांशु पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी हैं और वर्तमान में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ, डालीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात हैं. पुलिस ने उनसे घटना के बारे में पूछताछ की, लेकिन शुरुआती पूछताछ में वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को बुलाया.

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाने शुरू किए. पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. पुलिस उपायुक्त मध्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. महिला की मौत कैसे हुई और सिर पर चोट किस तरह लगी, इसकी पड़ताल की जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है, जिससे मौत की असली वजह और चोटों की स्थिति स्पष्ट हो सके.