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परिवाद रफा-दफा करने की एवज में ली 40 हजार की घूस, अमरसर थाने का हेड कांस्टेबल और दलाल गिरफ्तार

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण जिले में अमरसर थाने के हेड कांस्टेबल और एक दलाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. हेड कांस्टेबल ने परिवाद को रफा-दफा करने के बदले परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत दलाल के मार्फत ली. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन (दलाल) राकेश कुमार मीणा और अमरसर थाने के हेड कांस्टेबल रतन लाल आर्य को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

पहले मांगे 50 हजार रुपए: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर-प्रथम इकाई को एक लिखित शिकायत मिली थी. परिवादी ने शिकायत में बताया कि उसके खिलाफ अमरसर थाने में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने और पक्ष में रिपोर्ट बनाने के बदले हेड कांस्टेबल रतनलाल आर्य 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है. डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया.

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हेड कांस्टेबल के लिए दलाल ने ली घूस: सत्यापन के दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल के 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. बातचीत के दौरान 40 हजार रुपए देने पर सहमति बनी. एसीबी टीम ने आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. आरोपी राकेश कुमार मीणा ने हेड कांस्टेबल रतनलाल आर्य के लिए परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत ली. जिस पर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.