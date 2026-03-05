ETV Bharat / state

होली के दिन हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत

हादसा इतना भीषण था कि उनका एक पैर कटकर अलग हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

हेड कांस्टेबल की मौत
हेड कांस्टेबल की मौत (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
जोधपुर : पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना में बोरानाडा थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल भंवर सिंह (33) पुत्र नारायण सिंह की बुधवार शाम हादसे में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, सालावास रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले उन्होंने बाइक खड़ी की और रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उन्हें चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि उनका एक पैर कटकर अलग हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर सूचना मिलते ही विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाया गया व एफएसएल को मौके पर बुलाया गया है. वहीं, रात को घटना की जानकारी मिलते ही कमिश्नर शरद कविराज, डीसीपी (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल, एडीसीपी (पश्चिम) रोशन मीणा और बोरानाडा थानाधिकारी शकील अहमद भी मौके पर पहुंचे, कमिश्नर ने इस हादसे के चलते आज होने वाला जोधपुर पुलिस का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रद्द कर दिया है.

रोल कॉल खत्म कर निकले थे थाने से : मूल रूप से बिलाड़ा के सनवाडिया तथा हाल बनाड़ के लक्ष्मण नगर निवासी भंवर सिंह शाम करीब 6 बजे बोरानाडा थाने से रोल कॉल खत्म कर सालावास की ओर निकले थे. रेल लाइन पार करते समय उनकी बाइक के मोटर साइकिल के मालगाड़ी की चपेट में आ गई. भंवर सिंह को हाल ही में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन मिला था. वे 4 साल से बोरानाडा थाने में सेवाएं दे रहे थे. इस दुखद घटना के बाद जोधपुर पुलिस में गुरुवार को होने वाला पुलिस होली स्नेह मिलन समारोह रद्द कर दिया गया है.

HEAD CONSTABLE DIES
HEAD CONSTABLE HIT BY GOODS TRAIN
हेड कांस्टेबल की मौत
ACCIDENT ON HOLI

