होली के दिन हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत

जोधपुर : पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना में बोरानाडा थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल भंवर सिंह (33) पुत्र नारायण सिंह की बुधवार शाम हादसे में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, सालावास रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले उन्होंने बाइक खड़ी की और रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उन्हें चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि उनका एक पैर कटकर अलग हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर सूचना मिलते ही विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाया गया व एफएसएल को मौके पर बुलाया गया है. वहीं, रात को घटना की जानकारी मिलते ही कमिश्नर शरद कविराज, डीसीपी (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल, एडीसीपी (पश्चिम) रोशन मीणा और बोरानाडा थानाधिकारी शकील अहमद भी मौके पर पहुंचे, कमिश्नर ने इस हादसे के चलते आज होने वाला जोधपुर पुलिस का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रद्द कर दिया है.