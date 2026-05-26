रानीपोखरी में एक के बाद एक 11 राउंड फायरिंग, इलाके में दहशत, हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत
देहरादून के रानीपोखरी से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक के बाद एक अचानक 11 राउंड फायरिंग हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 26, 2026 at 1:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सुनील की कार्बाइन (राइफल) से एक के बाद एक 11 राउंड फायरिंग हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
अभी पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार हेड कांस्टेबल सुनील देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस में तैनात थे. सोमवार को वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रानीपोखरी स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे.
बताया जा रहा है कि देर शाम का अचानक से हेड कांस्टेबल सुनील के आवास से लगातार कई गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनने के बाद जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो सुनील खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. फिलहाल पुलिस यहीं मानकर चल रही है कि गोलियां सुनील की सरकारी कार्बाइन से ही चली हैं. हालांकि घटना कई सवाल भी खड़े कर रही है. पुलिस की ओर से यह आशंका भी जताई जा रही है कि हथियार साफ करते समय गोली चल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह हादसा था तो फिर एक-दो नहीं बल्कि करीब 11 राउंड गोलियां कैसे चल गईं. इसी बिंदु को लेकर पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है. .
बताया जा रहा है कि घटना के समय सुनील अपने घर के बरामदे में मौजूद थे. पुलिस ने कार्बाइन को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है. जबकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या हादसा और अन्य संभावित कारणों सहित सभी एंगल पर जांच कर रही है.
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