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Video: पलवल में हेड कांस्टेबल पर गुंडागर्दी का आरोप, टैक्सी ड्राइवर बोला- मोबाइल छीना, गालियां दीं, बीच सड़क पर हंगामा

पलवल में टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर ने पुलिसकर्मी पर मोबाइल छीनने और गाली देने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल.

Palwal Head Constable Controversy
Palwal Head Constable Controversy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 29, 2026 at 1:58 PM IST

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पलवल: हरियाणा में कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे पर टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर ने पुलिसकर्मी पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया. ड्राइवर के मुताबिक जब इसका विरोध किया, तो पुलिसकर्मी उसे गालियां देने लगा. पुलिसकर्मी की हरकत देखकर ट्रैवलर में बैठी सवारी भी बाहर आ गई. ट्रैवलर ड्राइवर गुस्से में रोड पर ही हंगामा करने लगा. हंमागा बढ़ता देख पुलिसकर्मी डायल-112 में बैठकर वहां से चला गया.

पलवल में बीच सड़क पर बवाल: ट्रैवलर ड्राइवर ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है. जिसमें पुलिसकर्मी रोड के बीच में खड़ा दिखाई दे रहा है. कुछ लोग उसे घेरकर खड़े हैं. ड्राइवर का कहना है कि "पुलिसकर्मी ने चालान काटने के नाम पर उनकी गाड़ी रोकी. काफी देर तक उन्हें रोक कर रखा, जबकि हमारे पास गाड़ी के सभी डाक्यूमेंट हैं." उधर, DSP हेडक्वार्टर का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी.

पलवल में हेड कांस्टेबल पर गुंडागर्दी का आरोप (ETV Bharat)

चार धाम की यात्रा के लिए निकला था ड्राइवर: कुंडली-गाजियाबाद एक्सप्रेस-वे पर 25 अप्रैल को डायल-112 पर तैनात हेड कांस्टेबल (HC) शकील ने मध्य प्रदेश नंबर की एक टैम्पो ट्रैवलर रुकवा ली. ट्रैवलर ड्राइवर शरद पाटिल का कहना है कि "मैं एमपी के बड़वानी से चार धाम की यात्रा के लिए निकला था. गाड़ी में 14 सवारियां बैठी हुई थी, जिनमें 8 महिला और 6 पुरूष थे."

कुंडली एक्सप्रेस- वे पर ट्रैवलर रोकी: शरद ने बताया कि "मथुरा, वृंदावन में दर्शन कर हम कुंडली एक्सप्रेसवे से होते हुए यात्रा के लिए जाने लगे. कुछ ही दूरी पर चलने के बाद गांव छाज्जूनगर टोल के पास पलवल पुलिस की डायल 112 गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली. डायल 112 की गाड़ी में शकील नाम का एक हेड कांस्टेबल और एक अन्य पुलिसकर्मी बैठा हुआ था. जब मैंने गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा, तो पुलिसकर्मी गाड़ी के ऊपर सामान होने पर चालान करने की बात कहने लगे."

फोन छीनकर गालियां देने लगा: ड्राइवर शरद ने बताया कि "मेरे पास गाड़ी के सभी कागज मौजूद थे, गाड़ी को टैक्सी में चलाने की पर्मिशन भी है, इसके बाद भी पुलिस अवैध रूप से चालान काटने पर अड़ी रही. जब मैंने इसका विरोध किया तो हेड कांस्टेबल शकील भड़क गया. मेरा फोन छीन लिया. मुझे गालियां भी दीं."

अब वन टू वन पढ़िए…HC और ड्राइवर में क्या बातचीत हुई?

ड्राइवर- रुको -रुको, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप.

हेड कांस्टेबल- जो बनेगा उसका.

ड्राइवर- क्या बोल रहे हो, ये लगेज रखा है मेरी गाड़ी पर. बोलो सर जी अब…

हेड कांस्टेबल- क्या बोलूं.

ड्राइवर- चालान का क्या बोल रहे हो.

हेड कांस्टेबल- आप लाइसेंस दिखा दो.

ड्राइवर- सब बता दूंगा मैं आपको.

हेड कांस्टेबल- हां दिखा दो, दिखा दो.

ड्राइवर- किस बात का चालान बनाने को बोल रहे हो.

हेड कांस्टेबल- वीडियो बनाओ इसका (दूसरे पुलिसकर्मी से).

ड्राइवर- हां बनाओ ना, मेरा वीडियो बनाओ.

हेड कांस्टेबल- कोई बात ना, अब आराम से बात कर लो.

ड्राइवर- आराम से ही बात कर रहा हूं.

हेड कांस्टेबल- हां आराम से बात करो.

ड्राइवर- आप चालान का क्यों बोल रहे हो मेरे को?

हेड कांस्टेबल- मैं बनाउंगा तेरा चालान, तेरी…इसके बाद गालियों की आवाज आती है.

हेड कांस्टेबल ने दी सफाई: मामले पर हेड कांस्टेबल शकील ने बताया कि "टेम्पो ट्रैवलर टोल बूथ से पहले सड़क के बीच में खड़ी हुई थी. हमने ड्राइवर को कहा कि इसको साइड़ में खड़ी कर ले, वर्ना इसका चालान हो जाएगा. इसी बात पर उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इसी दौरान गलती से मारा हाथ उसके मोबाइल पर लग गया. इसी बात को लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया." उधर, पलवल पुलिस प्रवक्त संजय का कहना है कि "मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है. पलवल पुलिस सदैव लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है."

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PALWAL HEAD CONSTABLE CONTROVERSY
पलवल हेड कांस्टेबल विवाद
पलवल में चालान पर विवाद
DISPUTE OVER TRAFFIC FINE IN PALWAL
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