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हेड कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा, गरीब से कर रहा था वसूली, जेल भेजने की दी थी धमकी

बेमेतरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां खम्हरिया थाने में घूस लेने वाले हेड कांस्टेबल को टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है.

Head Constable caught red handed by ACB
हेड कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 6:42 PM IST

4 Min Read
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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया थाना परिसर में ACB की एक गुप्त और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. एसीबी की टीम ने थान खम्हरिया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है. ये पूरी कार्रवाई एक सीधे-साधे गरीब किसान दुर्गेश पटेल की शिकायत पर की गई है, जिसे खाकी के रसूखदारों द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. कार्रवाई के तुरंत बाद एसीबी ने थाना के मुख्य गेट को बंद कर जांच कर रही है वही भीतर किसी भी व्यक्ति के आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.


क्या है पूरा मामला ?


यह पूरा मामला एक गरीब ग्रामीण को कानूनी चक्रव्यूह में फंसाकर उगाही करने का है. खैरझिटीकला गांव के रहने वाले किसान दुर्गेश पटेल ने अपनी ही निजी जमीन पर लगे एक पेड़ को काटा था. इस बात को लेकर उनके पड़ोसी ने विवाद खड़ा किया और स्थानीय सरपंच के राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर थाने में एक शिकायत दर्ज करवा दी. थाने पहुंचते ही कानून की रक्षक पुलिस भक्षक बन गई.

हेड कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

किसान को दी जेल भेजने की धमकी

आरोप है कि थाना प्रभारी (TI) चंद्रदेव वर्मा और उनके सहयोगी प्रधान आरक्षक अजय लहरे ने इस मामूली विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि किसान को सीधे धारा 151 के तहत जेल भेजने की धमकी दे डाली. कभी भी पुलिस थाने की चौखट न लांघने वाले डरे-सहमे किसान से इस मामले को रफा-दफा करने के एवज में पहले 20 हजार की मांग की गई, जो बाद में 15 हजार में तय हुई. जिसके बाद किसान ने मामले की शिकायत एसीबी में किया और आज पैसे देने थाना पहुंचा वहीं रंगे हाथ एसीबी ने प्रधान आरक्षक को धर दबोचा है.

Head Constable caught red handed by ACB
हेड कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मैंने अपनी जमीन पर लगे पेड़ को काटा था.जिसके बाद मेरे पड़ोसी ने थाने में शिकायत की.पुलिस ने मुझे 151 धारा के तहत जेल में भेजने की धमकी दी.जब मैंने विरोध किया तो केस कमजोर करने के लिए 20 हजार की मांग की.इसके बाद सौदा 15 हजार में तय हुआ.टीआई और प्रधान आरक्षक ने पैसे मांगें थे.इसके बाद मैंने एसीबी में शिकायत की- दुर्गेश पटेल,प्रार्थी

किसान ने प्रधान आरक्षक,टीआई पर लगाया आरोप

वही मामले में पार्टी किसान दुर्गेश पटेल का वह सीधा आरोप है कि थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा के इशारे उनकी सहभागिता से ही यह वसूली की जा रही थी. वर्तमान में एसीबी की टीम थाने के भीतर बंद कमरों में कागजातों को खंगाल रही है. सूत्र बताते हैं कि आरोपी प्रधान आरक्षक से कड़ी पूछताछ की जा रही है कि इस घूसकांड का मास्टरमाइंड कौन है और क्या रिश्वत की यह रकम ऊपर तक जाने वाली थी.यदि कड़ियां जुड़ीं, तो थान खम्हरिया टीआई पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है.

दुर्गेश पटेल से केस कमजोर करने के लिए 15 हजार रुपए की डिमांड की गई थी.एसीबी की टीम ने थाना खम्हरिया में तैनात आरक्षक अजय लहरे को पैसे लेते हुए पकड़ा है.इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है- एसीबी टीम

महीने भर में एसीबी की दूसरी कार्रवाई

बेमेतरा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का आक्रोश और एसीबी का एक्शन अब चरम पर है. गौरतलब है कि एक महीने के भीतर जिले में यह एसीबी की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले साजा क्षेत्र में एक भ्रष्ट पटवारी को भी एक गरीब किसान से जमीन के काम के एवज में रिश्वत लेते हुए दबोचा गया था. लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों ने साफ कर दिया है कि जिले में अब भ्रष्टाचारियों के दिन गिने-चुने बचे हैं.

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