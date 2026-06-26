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हेड कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा, गरीब से कर रहा था वसूली, जेल भेजने की दी थी धमकी

बेमेतरा : बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया थाना परिसर में ACB की एक गुप्त और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. एसीबी की टीम ने थान खम्हरिया थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है. ये पूरी कार्रवाई एक सीधे-साधे गरीब किसान दुर्गेश पटेल की शिकायत पर की गई है, जिसे खाकी के रसूखदारों द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. कार्रवाई के तुरंत बाद एसीबी ने थाना के मुख्य गेट को बंद कर जांच कर रही है वही भीतर किसी भी व्यक्ति के आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.





क्या है पूरा मामला ?



यह पूरा मामला एक गरीब ग्रामीण को कानूनी चक्रव्यूह में फंसाकर उगाही करने का है. खैरझिटीकला गांव के रहने वाले किसान दुर्गेश पटेल ने अपनी ही निजी जमीन पर लगे एक पेड़ को काटा था. इस बात को लेकर उनके पड़ोसी ने विवाद खड़ा किया और स्थानीय सरपंच के राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर थाने में एक शिकायत दर्ज करवा दी. थाने पहुंचते ही कानून की रक्षक पुलिस भक्षक बन गई.

हेड कांस्टेबल को एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

किसान को दी जेल भेजने की धमकी

आरोप है कि थाना प्रभारी (TI) चंद्रदेव वर्मा और उनके सहयोगी प्रधान आरक्षक अजय लहरे ने इस मामूली विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि किसान को सीधे धारा 151 के तहत जेल भेजने की धमकी दे डाली. कभी भी पुलिस थाने की चौखट न लांघने वाले डरे-सहमे किसान से इस मामले को रफा-दफा करने के एवज में पहले 20 हजार की मांग की गई, जो बाद में 15 हजार में तय हुई. जिसके बाद किसान ने मामले की शिकायत एसीबी में किया और आज पैसे देने थाना पहुंचा वहीं रंगे हाथ एसीबी ने प्रधान आरक्षक को धर दबोचा है.