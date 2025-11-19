कमरे में सो रहे हेड कांस्टेबल की जिंदा जलकर मौत, धूम्रपान से बिस्तर में आग लगने की आशंका
मेरठ के सिविल लाइन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल किराए के कमरे में रहते थे, पुलिस मौत का असली कारण पता करने में जुटी
November 19, 2025
मेरठ: जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शव को कमरे से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल अभी तक आग लगने की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है.
पुलिस के मुताबिक, सिविल लाइन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विभोर कुमार 2011 में पुलिस में भर्ती हुए थे. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शर्मा नगर में हेड कांस्टेबल विभोर कुमार एक मकान में किराए पर रह रहते थे. विभोर मंगलवार देर रात को ड्यूटी से लौटे और अपने रूम में चले गए.
एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि विभोर कमरे से मंगलवार की रात अचानक धुंआ उठने लगा. इससे मकान के बाकी हिस्सों में रहने वाले किरादार को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्होंने पता करने की कोशिश की, तभी विभोर के कमरे से धुआं निकलता देखा. पड़ोसियों ने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा तो सारा सामान जल चुका था. हेड कांस्टेबल की भी जलकर मौत हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में पुलिस और फायर बिग्रेड को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुरी तरह से जल चुके पुलिसकर्मी के शव को मोर्चेरी भेजा.
एसएसपी डाक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि मंगलवार देर रात को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आग लगने से हेड कांस्टेबल विभोर की मृत्यु हुई है. आसपास में किराए पर रह रहे पुलिसकर्मियों, मकान मालिकों समेत आसपास के लोगों ने जब धुंआ निकलता पाया तो दरवाजा तोड़ा और उनका शव जलता पाया गया. उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया. प्रत्मदृष्टया ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि धूम्रपान के कारण बिस्तर में आग लगी, जिसके चपेट में हेड कांस्टेबल आ गए और उनकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ परिजनों को भी जानकारी दी गई है.
