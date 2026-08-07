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श्रावस्ती में युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुख्य आरक्षी गिरफ्तार

श्रावस्ती: जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरक्षी रामकेश को गिरफ्तार किया है. पुलिस विभाग ने शुक्रवार इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने आरोपी मुख्य आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के अनुसार, 2 अगस्त 2026 को सिरसिया थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, घटना के बाद मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को एक व्यक्ति लगातार फोन और मैसेज कर प्रेमजाल में फंसा रहा था. बात न करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है.



पिता की तहरीर के आधार पर 5 अगस्त 2026 को थाना सिरसिया में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने सर्विलांस, मोबाइल कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान मुख्य आरक्षी रामकेश के तौर पर की.