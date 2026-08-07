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श्रावस्ती में युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुख्य आरक्षी गिरफ्तार

2 अगस्त को युवती ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुख्य आरक्षी गिरफ्तार
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुख्य आरक्षी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
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श्रावस्ती: जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरक्षी रामकेश को गिरफ्तार किया है. पुलिस विभाग ने शुक्रवार इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने आरोपी मुख्य आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के अनुसार, 2 अगस्त 2026 को सिरसिया थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, घटना के बाद मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को एक व्यक्ति लगातार फोन और मैसेज कर प्रेमजाल में फंसा रहा था. बात न करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है.


पिता की तहरीर के आधार पर 5 अगस्त 2026 को थाना सिरसिया में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने सर्विलांस, मोबाइल कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान मुख्य आरक्षी रामकेश के तौर पर की.

आरोपी रामकेश पुत्र रामदास, निवासी ग्राम मरवटिया बाबू, थाना नगर बाजार, जनपद बस्ती का रहने वाला है, वह वर्तमान में थाना सिरसिया में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात था. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.


अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है. उपलब्ध सभी तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, तथा जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा.

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