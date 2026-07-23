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बस्तर में 10 हजार की रिश्वत लेते प्रधान आरक्षक अरेस्ट, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई

बस्तर: जगदलपुर के कोड़ेनार थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जगदलपुर की टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के अनुसार कोड़ेनार निवासी बंगालू यादव ने एंटी करप्शन ब्यूरो आरोपी के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में बताया गया कि उसने अपने नाम पर कृषि कार्य के लिए एक आयशर ट्रैक्टर खरीदा था. जिसे गांव के एक व्यक्ति को घरेलू कार्य के लिए चलाने दिया गया था. वर्ष 2025 में ट्रैक्टर चलाने के दौरान एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया था. जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. इस मामले की जांच कोड़ेनार थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू कर रहे थे. शिकायत के मुताबिक प्रधान आरक्षक ने वाहन के जरूरी दस्तावेज देने और वाहन सुपुर्दनामा कराने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 7 के तहत कार्रवाई

शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था. इसलिए उसने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया. शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने गुरुवार 23 जुलाई 2026 को ट्रैप कार्रवाई की. इस दौरान प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है एसीबी

एसीबी राज्य सरकार की एक विशेष जांच एजेंसी होती है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग की जांच करना है.