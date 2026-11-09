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निचलौल थाने के हेड मुहर्रिर ने की सुसाइड की कोशिश, भाजपा विधायक, थाना प्रभारी समेत सात पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

निचलौल थाने के हेड मुहर्रिर ने की सुसाइड की कोशिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज : निचलौल थाने में तैनात हेड मुहर्रिर विशाल सिंह के जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. दीपावली की रात पटाखों को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की. इस कदम से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया.

पत्र में थाना प्रभारी समेत सात लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, जहरीला पदार्थ खाने के बाद विशाल सिंह की हालत बिगड़ गई. आनन-फानन में उन्हें निचलौल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए महराजगंज के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.