निचलौल थाने के हेड मुहर्रिर ने की सुसाइड की कोशिश, भाजपा विधायक, थाना प्रभारी समेत सात पर लगाया प्रताड़ना का आरोप
हेड मुहर्रिर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सुसाइड नोट लगाया और पटाखे के विवाद का जिक्र किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:15 PM IST
महराजगंज : निचलौल थाने में तैनात हेड मुहर्रिर विशाल सिंह के जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. दीपावली की रात पटाखों को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की. इस कदम से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया.
पत्र में थाना प्रभारी समेत सात लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, जहरीला पदार्थ खाने के बाद विशाल सिंह की हालत बिगड़ गई. आनन-फानन में उन्हें निचलौल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए महराजगंज के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.
पटाखों के बंटवारे को लेकर लगाए गंभीर आरोप : विशाल सिंह के कथित सुसाइड नोट में निचलौल थाना प्रभारी योगेंद्र राय पर पकड़े गए पटाखों में से कुछ पटाखे निकालने और शेष में से करीब 40 फीसदी पटाखे कथित दबाव में कौमेन अली को दिलवाने का आरोप लगाया गया है. पत्र में कारखास आनंद सिंह की भूमिका का भी जिक्र है. वहीं, मुंशी विशाल शर्मा पर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने का दावा किया गया है.
सात लोगों के नाम लिखकर प्रताड़ना का आरोप : पत्र में थाना प्रभारी योगेंद्र राय, सिपाही मनीष सिंह, आनंद सिंह, सिसवा से भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल, विशाल यादव, भोलू यादव और आलोक शर्मा के नाम शामिल हैं. विशाल सिंह का आरोप है कि पटाखों के कथित बंटवारे के बाद उन्हें ही चोर बताकर अपमानित किया गया, जिससे वह मानसिक रूप से आहत थे.
हालांकि, सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. संबंधित लोगों का पक्ष भी सामने नहीं आया है. फिलहाल उच्चाधिकारियों की ओर से मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार है. इस घटना ने थाने की कार्यप्रणाली और पुलिसकर्मियों के बीच आपसी व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, निचलौल थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने बताया कि विशाल सिंह ने पटाखों को लेकर विवाद किया था और इसी मामले से बचने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है.
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