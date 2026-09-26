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कुश्ती के मैदान में गस खाकर गिरा था, तोड़ दिया दम, म्यासुर में पसरा सन्नाटा

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कासगंज : खेल के मैदान पर जरा सी असावधानी और हादसे ने म्यासुर के होनहार किशोर की जिंदगी छीन ली. थाना सहावर क्षेत्र के गांव म्यासुर निवासी भानू पुत्र शालिक राम की कुश्ती खेलते समय गर्दन में चोट लग जाने से अलीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व भानू पास के ही थाना सुन्नगढ़ी क्षेत्र स्थित गांव कैथोला में कबड्डी खेलने गया था. कुश्ती के दौरान दांव-पेंच के बीच अचानक भानू की गर्दन पर गंभीर चोट लग गई और वह मैदान पर ही गश खाकर गिर पड़ा. वहाँ पर खेल रहे अन्य खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी.