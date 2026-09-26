कुश्ती के मैदान में गस खाकर गिरा था, तोड़ दिया दम, म्यासुर में पसरा सन्नाटा
कासगंज के कैथोला में कुश्ती खेलते समय घायल हुए म्यासुर के 17 वर्षीय भानू की अलीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 10:00 AM IST
कासगंज : खेल के मैदान पर जरा सी असावधानी और हादसे ने म्यासुर के होनहार किशोर की जिंदगी छीन ली.
थाना सहावर क्षेत्र के गांव म्यासुर निवासी भानू पुत्र शालिक राम की कुश्ती खेलते समय गर्दन में चोट लग जाने से अलीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व भानू पास के ही थाना सुन्नगढ़ी क्षेत्र स्थित गांव कैथोला में कबड्डी खेलने गया था. कुश्ती के दौरान दांव-पेंच के बीच अचानक भानू की गर्दन पर गंभीर चोट लग गई और वह मैदान पर ही गश खाकर गिर पड़ा. वहाँ पर खेल रहे अन्य खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी.
परिजन आनन-फानन में भानू को कासगंज जिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए गंभीर स्थिति में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. अलीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे भानू ने आखिरकार दम तोड़ दिया.
घटना के बाद परिजन भानू के शव को पैतृक गांव म्यासुर ले आए हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस मामले में परिजनों की ओर से स्थानीय पुलिस प्रशासन को कोई लिखित प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है. शनिवार को नम आंखों के साथ किशोर का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में ही किया जाएगा.