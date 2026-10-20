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HCS परीक्षा परिणाम: पंचकूला की दिव्यांग काशवी गर्ग ने हासिल किया 97वां रैंक, जानें उनकी सफलता की कहानी

HCS EXAM RESULTS 2026 ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा एचसीएस की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया. इसमें जिला पंचकूला की काशवी गर्ग ने दिव्यांग (लो विजिबिल्टी) श्रेणी में अपने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की है. काशवी गर्ग ने अपने मार्गदर्शक (मेंटर) हरियाणा शिक्षा विभाग से रि. प्रिंसिपल पवन गुप्ता के दिशा-निर्देशों पर तैयारी की.

एचसीएस परीक्षा में काशवी गर्ग की 97वीं रैंक: काशवी गर्ग ने कई-कई घंटे लगातार पढ़ाई करते हुए प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप खुद को ढाला. नतीजतन एचसीएस परीक्षा के अपने पहले प्रयास में 97वीं रैंक हासिल कर परिवार और जिला वासियों को गौरवान्वित किया. काशवी ने ईटीवी भारत से अपनी खुशी को सांझा करते कहा कि उनके जैसे अन्य छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं.