HCS परीक्षा परिणाम: पंचकूला की दिव्यांग काशवी गर्ग ने हासिल किया 97वां रैंक, जानें उनकी सफलता की कहानी
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 102 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया. पंचकूला की दिव्यांग काशवी गर्ग ने पहले प्रयासमें सफलता हासिल की.
Published : October 20, 2026 at 11:38 AM IST
पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा एचसीएस की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया. इसमें जिला पंचकूला की काशवी गर्ग ने दिव्यांग (लो विजिबिल्टी) श्रेणी में अपने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की है. काशवी गर्ग ने अपने मार्गदर्शक (मेंटर) हरियाणा शिक्षा विभाग से रि. प्रिंसिपल पवन गुप्ता के दिशा-निर्देशों पर तैयारी की.
एचसीएस परीक्षा में काशवी गर्ग की 97वीं रैंक: काशवी गर्ग ने कई-कई घंटे लगातार पढ़ाई करते हुए प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप खुद को ढाला. नतीजतन एचसीएस परीक्षा के अपने पहले प्रयास में 97वीं रैंक हासिल कर परिवार और जिला वासियों को गौरवान्वित किया. काशवी ने ईटीवी भारत से अपनी खुशी को सांझा करते कहा कि उनके जैसे अन्य छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं.
बीटेक के बाद कॉरपोरेट में वर्किंग रही: काशवी गर्ग ने बताया कि बीटेक करने के बाद उन्होंने कॉरपोरेट में काम किया, लेकिन उन्हें यह क्षेत्र रास नहीं आया और संतोष नहीं होने पर समाज के लिए कोई भूमिका अदा करने के लिए सरकारी सर्विसेज में शामिल होने की ठानी, लेकिन इसके लिए क्या रास्ता अपानाया जाए, इसके लिए वह परिवार के साथ हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग से रि. प्रिंसिपल एवं पंजाब कैडर की महिला आईएएस के पिता पवन गुप्ता से मिली. रि. प्रिंसिपल पवन गुप्ता ने काशवी के सामान्य ज्ञान को अपनी कसौटियों पर परखा और फिर उन्हें दो विषय सुझाए.
कड़ी मेहनत से हासिल की सफलता: इसके बाद काशवी ने तैयारी करनी शुरू की और निरंतर सभी दुविधाओं को दूर करते हुए पठन-पाठन जारी रखा. बताया कि उन्होंने समाज शास्त्र के विषय पर अपनी मजबूत बनाए रखी. परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए हिस्ट्री व इकॉनोमिक्स पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. काशवी ने कहा कि वह बीटेक की छात्रा रही और साइंसेज के बाद समाज शास्त्र की ओर आने की उनकी यात्रा लंबी जरूर रही लेकिन नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने जैसे अन्य छात्रों से कहा कि वे भी सफलता हासिल कर सकते हैं.
ऑनलाइन क्लास और 8-10 घंटे पढ़ाई: काशवी गर्ग ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज ली, जिस दौरान उन्हें पता लगा कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए. साथ ही रि. प्रिंसिपल पवन गुप्ता ने उन्हें एनसीआरटी से शुरूआत कर बेसिक आधार को मजबूत बनाने के लिए कहा. साथ ही दो विषय भी सुझाए.
एचसीएस की परीक्षा में अचानक मिली सफलता की खबर से मैं और पारिवारिक सदस्य कुछ समझ नहीं सके कि इस खुशी पर किस तरह प्रतिक्रिया दें. इतनी बड़ी खुशी मिलने पर मेरे आसपास सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे. मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे-धीरे समझा कि उनका एक सपना पूरा हो गया है और आईएएस बनने का सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा. मुझे असिस्टेंट एक्साइज एवं टैक्सेशन ऑफिसर (एईटीओ) की जिम्मेदारी मिली है. -काशवी
प्रतिभा की पहचान कर यूपीएससी की तैयारी शुरू: रि. प्रिंसिपल पवन गुप्ता ने बताया कि वह 35 वर्ष तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और सार्थक स्कूल से सेवानिवृत हुए हैं. बताया कि उनकी बेटी भी 2021 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर पंजाब कैडर से आईएएस हैं. कहा कि जब काशवी ने उनसे मिलकर बताया कि वह बीटेक कर चुकी हैं और सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहती हैं, तब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का फैसला किया. काशवी ने बताया कि वह बीटेक कर चुकी हैं लेकिन साइंस विषय के बजाय आर्ट्स के मेन विषय लेना चाहती हैं. ऐसे में उन्होंने काशवी को दो विषय ऑप्शनल सुझाए और निरंतर सीटिंग के साथ लेखन की प्रेक्टिस करने को कहा. काशवी ने पहले एचसीएस की प्रीलिमनरी परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर यूपीएससी की भी प्रीलिमनरी क्लियर किया. फिर एससीएस की मेन परीक्षा हुई और काशवी ने सफलता हासिल की.
रि. प्रिंसिपल के स्टूडेंट बना रहे करियर: रि. प्रिंसिपल, पवन गुप्ता के कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर रहे हैं. साथ ही उनसे शिक्षा हासिल कर अब बड़े कोचिंग संस्थानों में भी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं. पवन गुप्ता ने बताया कि उनके स्टूडेंट बेदिका उत्तराखंड से एमबीबीएस, रोहन रॉय आंध्र प्रदेश से एमबीबीएस, सन कुमार और आर्यन चंडीगढ़ यूआईईटी से इंजीनियरिंग, जगजीत सिंह पंचकूला सेक्टर-26 से इंजीनियरिंग और क्रिशन गर्ग पटियाला से बीएएमएस कर रहे हैं.
मां-बाप की खु्शी का ठिकाना नहीं: काशवी के पिता मिंटू ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है. कहा कि जब से सफलता मिली है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं. कहा कि रि. प्रिंसिपल उनके बड़े भाई जैसे हैं, जिनकी गाइडेंस के अनुसार बेटी ने मेहनत की और उसे सफलता मिली. वहीं काशवी की मां सारिका ने कहा कि वह बेटी की कामयाबी से बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं. उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था लेकिन मां मनसा देवी ने बेटी को कामयाब करते हुए परिवार में खुशियां दी हैं. मां ने कहा कि काशवी ने दिन-रात बहुत मेहनत की है. दिन-रात 10-12 घंटे तक लगातार पढ़ाई करती रही. बताया कि परिवार ने पूरा एक वर्ष अपने सभी कार्यक्रम और कामकाज इस तरीके से बनाए और रद्द किए कि काशवी की पढ़ाई प्रभावित न हो.
101 पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने एचसीएस की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया. आयोग ने कुल 102 पदों में से 101 पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश की है. इस परीक्षा के परिणाम में अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. कुलदीप 392.90 अंकों के साथ दूसरे और इशा काला 388.60 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे. अंतिम परिणाम में टॉपर अभिषेक सरोहा सहित आठ अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में एचसीएस कैडर आवंटित किया गया है. इनमें कुलदीप, इशा काला, क्रीमि, छवि, रजत फोगाट और मानवी शामिल हैं. जबकि आरक्षित श्रेणी के राहुल सैनी, रेणु और जैनव खातून ने भी अनारक्षित श्रेणी के एचसीएस कैडर में स्थान हासिल किया है.
675 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार: इस भर्ती के लिए करीब 93 हजार आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों में से लगभग 52 हजार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए. मुख्य परीक्षा में सफल 1200 से अधिक अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में इंटरव्यू और पर्सनेलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया. अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई. चयन प्रक्रिया के कुल 675 अंकों में से अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है.
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