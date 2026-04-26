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हरियाणा में आज HCS परीक्षा: इस बार हुए बड़े बदलाव, 8 जिलों में 337 सेंटर, 96 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

चंडीगढ़: इस बार HCS परीक्षा पूरे हरियाणा में बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है. परीक्षा 8 जिलों में होगी. इनमें अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर और पंचकूला शामिल हैं. इन जिलों में कुल 337 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर खास इंतजाम किए हैं. हर सेंटर पर CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस तैनाती की गई है. परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो.

दो शिफ्ट में हो रहा एग्जाम: इस बार HCS प्रीलिम्स में 96,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, जो अपने सपनों की नौकरी के लिए मैदान में उतरे हैं. परीक्षा दो शिफ्ट में हो रही है. सुबह 10 से 12 और शाम 3 से 5 बजे तक. इतनी बड़ी संख्या के कारण शहरों में ट्रैफिक और भीड़ भी बढ़ी हुई नजर आ रही है. कई जगहों पर अभ्यर्थी समय से पहले ही सेंटर पहुंचते दिखे ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो.

प्रीलिम्स परीक्षा में बड़ा बदलाव: हरियाणा सरकार ने एचसीएस परीक्षा पैटर्न में अहम बदलाव किया है, जिसके चलते अब प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी. इसमें दो वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रश्न पत्र शामिल होंगे. पहले जहां प्रीलिम्स 200 अंकों की होती थी, वहीं अब अंकों की संख्या दोगुनी कर दी गई है. इस बदलाव का मकसद उम्मीदवारों की समग्र समझ, तार्किक क्षमता और विश्लेषण कौशल के आकलन को माना जा रहा है.