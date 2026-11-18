ETV Bharat / state

कॉपर उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तैयारी, HCL के चेयरमैन अनुपम मिश्रा बोले-अगले तीन वर्षों में खनन क्षमता तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और आधुनिक तकनीक के विस्तार के साथ भारत में तांबा यानी कॉपर की मांग तेजी से बढ़ रही है. आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ने का अनुमान है. ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू खनन क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की है. इसी दिशा में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)ने अपनी खनन क्षमता को अगले तीन वर्षों में चार लाख टन से बढ़ाकर 12.2 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

कंपनी का कहना है कि खनन से लेकर रिफाइनिंग और डाउनस्ट्रीम उत्पादों तक देश में पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. सीएसआईआर–सीआईएमएफआर के 80वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा ने भारत में कॉपर उत्पादन की संभावनाओं और भविष्य की रणनीति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी.