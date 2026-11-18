कॉपर उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तैयारी, HCL के चेयरमैन अनुपम मिश्रा बोले-अगले तीन वर्षों में खनन क्षमता तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा ने कॉपर उत्पादन की स्थिति और चुनौतियों पर ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 18, 2026 at 4:41 PM IST
धनबाद: इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और आधुनिक तकनीक के विस्तार के साथ भारत में तांबा यानी कॉपर की मांग तेजी से बढ़ रही है. आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ने का अनुमान है. ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू खनन क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की है. इसी दिशा में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)ने अपनी खनन क्षमता को अगले तीन वर्षों में चार लाख टन से बढ़ाकर 12.2 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
कंपनी का कहना है कि खनन से लेकर रिफाइनिंग और डाउनस्ट्रीम उत्पादों तक देश में पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. सीएसआईआर–सीआईएमएफआर के 80वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा ने भारत में कॉपर उत्पादन की संभावनाओं और भविष्य की रणनीति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी.
कॉपर उद्योग के सामने क्या हैं चुनौतियां
उन्होंने बताया कि भारत में कॉपर उद्योग के सामने इस समय दोहरी चुनौती है. एक तरफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से तांबे की मांग बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ घरेलू खनन क्षमता को मजबूत करना भी जरूरी है. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन अनुपम मिश्रा के मुताबिक, देश में कॉपर की रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग क्षमता करीब 12 लाख टन है. वहीं, कंपनी देश में कॉपर माइनिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. HCL अपनी वर्तमान चार लाख टन की खनन क्षमता को अगले तीन वर्षों में 12.2 लाख टन तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है.
कॉपर के मामले में आत्मनिर्भरता की चुनौती पर कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि इसे केवल खदानों में उत्पादन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. कॉपर कंसंट्रेट के आयात, रिफाइनिंग, स्क्रैप रिसाइक्लिंग और तैयार औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन को भी समझना होगा. देश में धीरे-धीरे इन सभी क्षेत्रों में क्षमता विकसित हो रही है. वहीं, स्क्रैप के बेहतर पृथक्करण और मजबूत रिवर्स सप्लाई चेन को रिसाइक्लिंग के लिए जरूरी बताया.
2047 तक कॉपर की मांग में कई गुना वृद्धि का अनुमान
भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2047 तक कॉपर की मांग में कई गुना वृद्धि का अनुमान है. इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में कॉपर की जरूरत बढ़ रही है. हालांकि कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक, फिलहाल देश में कॉपर की कुल खपत का बड़ा हिस्सा घरेलू और निर्माण क्षेत्र से आता है. नई तकनीकी क्षेत्रों के विस्तार के साथ मांग का स्वरूप भी बदलने वाला है. ऐसे में देश की खनन और रिफाइनिंग क्षमता के बीच तालमेल बनाना जरूरी होगा.
कॉपर उत्पादन के मामले में विश्व में भारत की स्थिति
वैश्विक बाजार में चीन जैसे देशों की मजबूत औद्योगिक क्षमता के बीच भारत भी अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. HCL के चेयरमैन का मानना है कि भारत को फिलहाल चीन से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अपनी उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता को लगातार बढ़ाने पर ध्यान देना होगा. कंपनी का दावा है कि उसकी विस्तार परियोजनाएं तय लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.
कुल मिलाकर, भारत में कॉपर की बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू खनन, रिफाइनिंग और रिसाइक्लिंग क्षमता का विस्तार आने वाले वर्षों में अहम होने वाला है. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का उत्पादन विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब देखना होगा कि तय समयसीमा में कंपनी अपने लक्ष्यों को कितना हासिल कर पाती है और भारत को कॉपर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कितनी सफलता मिलती है.
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