दो बड़े मामले: सांभर झील क्षेत्र में सोलर प्लांट के लिए एमओयू पर अफसरों को किया तलब, बीसीआर चुनाव फीस मामले में टली सुनवाई

सांभर झील क्षेत्र में सोलर प्लांट के लिए बिना अनुमति एमओयू को राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना मानते हुए अधिकारियों को तलब किया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 8:26 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट सांभर झील क्षेत्र में सोलर प्लांट के लिए एमओयू करने और इसकी जानकारी अदालत में नहीं देने को अवमानना की श्रेणी में माना है. इसके साथ ही अदालत ने हिंदुस्तान सॉल्ट्स के एमडी कमलेश कुमार, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के सीईओ अजय कुमार सिंह और सांभर सॉल्ट के नए सीईओ हर्ष वर्मा के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना का प्रसंज्ञान लिया है. अदालत ने इन अफसरों को 11 फरवरी को पेश होकर बताने को कहा है कि क्यों ना उन्हें अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमावत व मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि अदालत ने सांभर झील में सोलर प्लांट लगाने पर अंतरिम रोक लगा रखी है. हाल ही में पेश दिनेश कुमावत की जनहित याचिका में कहा गया है कि मौके पर जेसीबी, ट्रक, निर्माण सामग्री और मशीन मौजूद हैं. ऐसे में यहां पक्का निर्माण की कोशिश की जा रही है. ऐसे में हाईकोर्ट ने गत 17 दिसंबर को स्थानीय थानाधिकारी व एसपी को निर्देश दिए थे कि वह इन सामानों को हटाकर रिपोर्ट पेश करें.

इसके बावजूद हिंदुस्तान सॉल्टस ने भारत सरकार की कंपनी की सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के साथ एक एमओयू किया है. इसके तहत यहां चरणबद्ध तरीके से सोलर प्लांट लगाकर उसका संचालन व रखरखाव किया जाएगा. अदालत के सामने आया कि कंपनी के एमडी कमलेश कुमार ने सीईओ अजय कुमार सिंह ने जरिए यह एमओयू किया है. इस पर अदालत इसे अवमानना मानते हुए अफसरों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

बीसीआर चुनाव फीस मामले में टली सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के गत 25 सितंबर के नोटिफिकेशन के तहत प्रदेश में बीसीआर की चुनाव फीस 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने के मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिका में कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में यह जानकारी आने पर अदालत ने प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक टाल दी है. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि प्रहलाद शर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए बीसीआई ने प्रार्थना पत्र लगाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता से भी 20 फरवरी तक जवाब मांगा है. मामले से जुड़े अधिवक्ता अक्षय शर्मा व लखन शर्मा ने बताया कि याचिका में बीसीआर चुनाव फीस 10 हजार रुपए से कई गुणा बढाकर सवा लाख रुपए करने को चुनौती दी थी. याचिका में कहा कि बीसीआई ने नियमों के विपरीत जाकर नॉमिनेशन फीस में बढ़ोतरी की और चुनाव कमेटी का गठन किया है. जबकि ऐसा करना नियमों के विपरीत है. इसलिए बीसीआई के इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए.

