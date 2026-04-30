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हाईकोर्ट में दो मामले: हाईवे के लिए जमीन से बेदखल करने पर रोक, प्लांट के बाहर सिलेंडरों से भरे ट्रक गंभीर खतरा

एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने और उनके निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाते हुए रोड निर्माण की छूट दी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 8:47 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर-भिवाड़ी मेगा हाईवे से किशनगढ़बास कोटकासिम मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने से जुड़े मामले में प्रमुख पीडब्ल्यूडी सचिव, चीफ इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने और उनके निर्माण तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश छुट्टन लाल व मातादीन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पीडब्ल्यूडी आगामी आदेश तक रोड की चौड़ीकरण का कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहेगा.

याचिका में अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से अलवर-भिवाड़ी मेगा हाईवे से किशनगढ़बास-कोटकासिम मार्ग को चौड़ीकरण करने के लिए बिना विधिक प्रक्रिया और पर्याप्त मुआवजा दिए बिना याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं के पास भूमि के वैध दस्तावेज हैं और जमीन उनके स्वामित्व व कब्जे में है. ऐसे में विभाग को पाबंद किया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं के निर्माण नहीं तोड़े और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें उनकी भूमि से बेदखल ना करे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने और उनके निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाते हुए रोड निर्माण की छूट दी है.

पढ़ें: जयपुर के जलेब चौक पर कब्जे को लेकर पूर्व राजपरिवार के ट्रस्ट को बेदखल करने पर रोक - JALEB CHOWK POSSESSION CASE

बॉटलिंग प्लांट के बाहर खड़े सिलेंडरों से भरे ट्रक गंभीर खतरा: राजस्थान हाईकोर्ट ने आईओसीएल के गैस बॉटलिंग प्लांट को सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने से जुड़े मामले में चिंता जताते हुए कहा कि गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक प्लांट के बाहर खड़े किए जाते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. अदालत ने कहा कि मामले में गैस कंपनी के उच्चाधिकारियों की लापरवाही और इच्छा शक्ति की कमी दिखती है. इसके साथ ही अदालत ने अदालत ने आईओसीएल को कहा है कि वह मोहनपुरा के पास ऑयल डिपो के नजदीक हो रहे निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई करे. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुमा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश ओपी टांक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने पूछा, आईओसीएल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर कब होगा शिफ्ट ? - Rajasthan High Court

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के एएसजी भरत व्यास ने कहा कि मोखमपुरा प्लांट के समीप भी निर्माण कार्य हो रहें हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है. इस पर अदालत ने कहा कि जयपुर से जोधपुर जाते समय वे स्वयं देखते हैं कि मोखपुरापुरा के पास पूरी सर्विस लेन में प्लांट के वाहन खड़े कर दिए जाते हैं. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि साल 2009 में हुए अग्निकांड के बाद आईओसीएल के ऑयल डिपो को फागी के मोहनपुरा में शिफ्ट किया गया है. जहां हजारों एकड़ सरकारी खाली भूमि मौजूद है. उस प्लांट के पास एक बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है और आबादी विकसित करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं. वहीं सरकार की जांच कमेटी ने साल 2011 में माना था कि बॉटलिंग प्लांट को भी सीतापुरा से हटाकर शहर के बाहर भेजना चाहिए. वहीं आईओसीएल की ओर से शपथ पत्र पेश कर प्रदेश में संचालित सभी प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई. अदालत मामले में जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में सुनवाई करेगी.

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