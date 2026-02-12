ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ से दूध की जांच प्रक्रिया और प्रदूषण बोर्ड से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

Rajasthan High Court ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट व इससे होने वाली गंभीर बीमारियों के मामले में सख्ती बरतते हुए आरसीडीएफ और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पक्षकार बनाया है. इसके साथ ही अदालत ने आरसीडीएफ से पूछा है कि दूध एकत्र करने के बाद प्लांट में पैकिंग तक वह जांच की किन प्रक्रियाओं से गुजरता है. वहीं अदालत ने प्रदूषण बोर्ड को बताने को कहा है कि नली-नालों में बहने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा यह भी बताया जाए कि प्रदेश में कितने एसटीपी प्लांट और उनमें आरओ लगे हुए हैं. अदालत ने बोर्ड से यह भी बताने को कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले और गंदे पानी में सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है. अदालत ने सब्जियों में ऑक्सीटोसीन के इंजेक्शन लगाने से हो रहे प्रभाव का ब्यौरा भी पेश करने को कहा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि राजस्थान में भी पंजाब जैसे स्वास्थ्य हालात पैदा हों. स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. पढ़ें: प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर दिया प्रशिक्षण...