हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ से दूध की जांच प्रक्रिया और प्रदूषण बोर्ड से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

हाईकोर्ट ने बोर्ड से बताने को कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले, गंदे पानी में सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.

राजस्थान हाईकोर्ट
Rajasthan High Court (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 11:04 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट व इससे होने वाली गंभीर बीमारियों के मामले में सख्ती बरतते हुए आरसीडीएफ और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पक्षकार बनाया है. इसके साथ ही अदालत ने आरसीडीएफ से पूछा है कि दूध एकत्र करने के बाद प्लांट में पैकिंग तक वह जांच की किन प्रक्रियाओं से गुजरता है. वहीं अदालत ने प्रदूषण बोर्ड को बताने को कहा है कि नली-नालों में बहने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा यह भी बताया जाए कि प्रदेश में कितने एसटीपी प्लांट और उनमें आरओ लगे हुए हैं.

अदालत ने बोर्ड से यह भी बताने को कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले और गंदे पानी में सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है. अदालत ने सब्जियों में ऑक्सीटोसीन के इंजेक्शन लगाने से हो रहे प्रभाव का ब्यौरा भी पेश करने को कहा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि राजस्थान में भी पंजाब जैसे स्वास्थ्य हालात पैदा हों. स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान एजी ने अदालत को बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और उनका प्रशिक्षण चल रहा है. सुनवाई के दौरान एजी राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि फूड सेफ्टी को लेकर 11 प्रयोगशालाए हैं. इस पर न्याय मित्र सीनियर एडवोकेट एमएस सिंघवी व अधिवक्ता दर्श पारीक ने कहा कि इनमें से कितनी चालू हैं, यह भी पता करना चाहिए. जिस पर खंडपीठ ने एजी से कहा कि 11 प्रयोगशालाओं से प्रदेश के सभी जिलों में कैसे काम चलेगा. आप यह अपेक्षा करते हो कि एक जिले का आदमी जांच के लिए दूसरे जिले में जाएगा. राज्य सरकार को देखना चाहिए कि प्रयोगशाला लोगों के नजदीक हो, ताकि उसका उपयोग हो सके.

इस पर एजी ने कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है. दूषित सब्जियों को लेकर न्यायमित्र सिंघवी ने कहा कि जयपुर के लोग चौमूं की सब्जियां पसंद करते हैं, लेकिन सांगानेर की नहीं. सांगानेर में जमीन में फैक्ट्रियों का दूषित पानी जा रहा है और यहां पैदा होने वाली सब्जियां इससे दूषित हो गई हैं. इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में ठेकेदार से विवाद हो गया था, लेकिन अब जेडीए ने यहां एसटीपी प्लांट को अपने स्तर पर आरंभ किया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को रखी है.

