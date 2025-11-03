HC में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई, सरकार को हलफनामा पेश करने के आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2025 at 6:36 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायामूर्त सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई हेतु 6 नवम्बर की तिथि नियत की है. राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में दिए गए शपथ पत्र से कोर्ट संतुष्ट नहीं हो पाई. मामले में दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र से नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण की शिकायत की थी. साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में डीएम व डीएफओ से रिपोर्ट मांगी है.
हाईकोर्ट ने पूर्व में कहा था कि पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन राज्य सरकार विधि अनुसार अनुपालन करें. लेकिन अभी तक कागजी कार्रवाई के अलावा धरातल पर कोई कार्य नहीं किया. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से अभी तक दिए गए दिशा निर्देशों पर जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है. पूर्व में हुई सुनवाई पर खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड को फिर से निर्देश दिए थे कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर जहां-जहां अतिक्रमण हुआ है. प्रदेश के 13 जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप तैयार करें.
ताकि प्रदेश के जागरूक नागरिक इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकें. लेकिन अभी तक वो कमेटी गठित नहीं हुई. जिसपर कोर्ट ने आज सुनवाई करते करते हुए सरकार से अभी तक जारी निर्देशों पर एक्शन रिपोर्ट देने को कहा है. मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है.
जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इसे हटाया जाए. कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी. साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
