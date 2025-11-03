इको सेंसिटिव जोन में होटल-रिजॉर्ट निर्माण मामला, HC ने राज्य सरकार व सिंचाई विभाग से मांगी रिपोर्ट
उत्तरकाशी से गोमुख तक भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर अवैध होटल और रिजॉर्ट बनाने मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में एनजीटी के निर्देशों के विपरीत अवैध होटल और रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य समेत सिंचाई विभाग से मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
सुनवाई पर डीएम उत्तरकाशी समेत कई अन्य अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. उनके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. जिस पर कोर्ट ने उनसे कल मंगलवार तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ क्षेत्र के लिए बने एक्ट का अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया गया .
जिसकी वजह से राज्य में हर साल बाढ़ आपदा के मामले सामने आ रहे हैं. इसलिए अधिकारी अपने क्षेत्रों का तय समय के भीतर निरीक्षण करें. ताकि कम जनधन की हानि हो, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. पूर्व में कोर्ट ने एनजीटी के द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट सरकार से मांगी थी.
याचिकाकर्ता के मुताबिक प्रकृति प्रेमियों को लुभाने के लिए नदी के किनारे व स्नोव्यू को देखने के लिए ग्लेशियर के आसपास सरकार के द्वारा कैंप, होटल व रिजॉर्ट बनाने की अनुमति बिना सर्वे के दिये जा रहे हैं. अनुमति दिए जाने से पहले उस क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए. उसी के आधार पर निर्माण कार्यों की अनुमति दी जाए. ताकि बाढ़ आने पर कोई जन धन की हानि न हो. जबकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखकर कहा कि सरकार ने जो अनुमति दी गयी उसका सर्वे कर के ही दिया है.
जिस पर कोर्ट ने फिर से सरकार से एक पूर्ण सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है. हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे जमकर निर्माण हुआ है और हो रहा है, जो मानकों के खिलाफ है. जिससे उत्तरकाशी में बार बार आपदा आ रही है. याचिका में इन इलाकों में निर्माण पर रोक लगाने के साथ अवैध कार्यों पर रोक लगाने की मांग की गई है.
