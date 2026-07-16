Court News: SHO की Post Office की भूमिका नहीं, उच्च अधिकारी जारी करें सभी एसएचओ को निर्देश, ग्राम पंचायत प्रशासक को हटाने पर अंतरिम रोक
अदालत ने मामले में थानाधिकारी के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश को रद्द करने वाले अपीलीय कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.
Published : July 16, 2026 at 9:07 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत में चार्जशीट दाखिल करने में थानाधिकारी की पोस्ट ऑफिस की तरह भूमिका नहीं हो सकती है. एसएचओ का कर्तव्य है कि वह जांच को लापरवाही से करने की अनुमति नहीं दें. इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और डीजीपी को कहा है कि वह प्रदेश के सभी थानाधिकारियों को निर्देश दें कि वे अदालत में पेश होने वाली चार्जशीट और एफआर पर साक्ष्य के आधार पर अपनी निष्पक्ष राय दें. वहीं अदालत ने मामले में थानाधिकारी के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश को रद्द करने वाले अपीलीय कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने अपीलीय कोर्ट को कहा है कि वह साक्ष्यों के आधार पर मामले को पुन: तय करे. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी और उसके पांव में फ्रैक्चर हुआ था. इस पर उसने अलवर के मुंडावर थाने में साल 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धारा 279 व 337 में ही चालान पेश किया, जबकि मामला आईपीसी की धारा 338 के तहत बनता था. इसके चलते याचिकाकर्ता को उचित मुआवजे से भी वंचित होना पडा. याचिका में कहा गया कि निचली अदालत ने 5 अप्रैल, 2019 को तत्कालीन थानाधिकारी धर्मसिंह मीणा और हैड कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 व 167 के तहत प्रसंज्ञान लिया था.
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वहीं रिवीजन कोर्ट ने यह कहते हुए थानाधिकारी को क्लीन चिट दे दी कि मामले की जांच हैड कांस्टेबल ने की है. याचिका में कहा गया कि थानाधिकारी होने के नाते उसका कर्तव्य था कि वह देखे की जांच सही हुई है या नहीं. इसके बावजूद उसने केवल हैड कांस्टेबल की जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी. ऐसे में थानाधिकारी भी समान रूप से धारा 166 व 167 के तहत आरोपी है. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि थानाधिकारी की ओर से जांच नहीं करने के चलते उसे आरोपी नहीं माना जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रिवीजन कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए एसीएस गृह व डीजीपी को निर्देश जारी किए हैं.
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ग्राम पंचायत प्रशासक को हटाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक जिले की देवली पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बंथली के प्रशासक को हटाने वाले गत 8 जुलाई के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रमुख पंचायती राज सचिव, पंचायती राज के अतिरिक्त आयुक्त, टोंक कलेक्टर व टोंक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच व प्रशासक श्याम सिंह राजावत की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता 22 जनवरी, 2020 को ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया था. इस दौरान एक महिला की शिकायत पर टोंक जिला परिषद की कमेटी ने उस पर मिलीभगत कर पट्टा जारी करने का आरोप लगाया. वहीं जांच कमेटी ने 8 जून, 2026 को इसकी जांच रिपोर्ट जिला परिषद को दी और परिषद ने उसे राज्य सरकार को भेज दिया. राज्य सरकार ने उसे सुनवाई का मौका दिए बिना गत 8 जुलाई, 2026 को प्रशासक पद से हटा दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पद से हटाने से पहले पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 व पंचायती राज नियम के नियम 22 की पालना नहीं की है. इसके साथ ही उसे सुनवाई का मौका भी नहीं मिला है. इसलिए उसे पद से हटाना अवैध है, इसलिए आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रशासक पद से हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.