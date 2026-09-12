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कोर्ट की खबरें: कर्मचारी को वापस सेवा में नहीं लेने का आदेश सही, अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में दखल से इनकार

इसके बाद उसने चूरू के रतनगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गया. चुनाव परिणाम आने के बाद 1 जनवरी को उसने इस्तीफा वापस लेने और सेवा में बहाली के लिए आवेदन दिया. जिसे विभाग ने 29 जनवरी को खारिज कर दिया. इसके चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने पूर्व में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील दायर की थी. जिसके अधिकरण के खारिज कर दिया था. इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसने नियमानुसार तय अवधि में इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदन कर दिया था. इसके अलावा उसे इस्तीफा देते समय यह जानकारी नहीं थी कि इससे उसकी पेंशन व अन्य रिटायर परिलाभों पर असर पड़ेगा.

अदालत ने कहा कि चुनाव हार जाना अपने आप में इस्तीफा वापस लेने की ऐसी वजह नहीं है, जिसे नियमों के तहत बाध्यकारी कारण या परिस्थितियों में अहम बदलाव माना जाए. कर्मचारी ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया था. उसने इस्तीफा देने की वजह पर अमल भी किया और विधानसभा चुनाव भी लड़ा. याचिका में कहा गया कि वह उत्तर-पश्चिम रेलवे में सीनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत था. उसने विगत विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर, 2023 को इस्तीफा दिया था और विभाग ने 1 नवंबर को उसे स्वीकार कर लिया.

कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने से उसे निरंतर सेवा में रहा हुआ माना जाता, जिसका मतलब यह होता कि वह अपनी सेवा अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त माना जाता. जबकि 1964 के नियमों में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज बिश्नोई की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे के एक अधिकारी की ओर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक राजनीतिक दल के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. इसलिए वह राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रह सकता था.

इसकी जानकारी मिलने पर उसने इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदन कर दिया. इसलिए इसे परिस्थितियों में बदलाव मानते हुए इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. जिसका विरोध करते हुए रेलवे के अधिवक्ता वीपी माथुर ने कहा कि याचिकाकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए सोच-समझकर नौकरी छोड़ी थी. चुनाव में हार के बाद वह अपने फैसले से पीछे हटकर दोबारा सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकता. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद पेंशन और रिटायर परिलाभ का नुकसान सामने आना, इस्तीफा वापस लेने के लिए नियमों में बताई गई बाध्यकारी वजह नहीं माना जा सकता हैं.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में दखल से इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी डिस्पेंसरी में तैनात चिकित्सक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने से जुड़े मामले में कहा है कि अधीनस्थ कर्मचारी के कर्तव्य पालन में विफल रहने के आधार पर प्रभारी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता है. इसके साथ ही अदालत ने 19 साल पहले दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश माखनलाल मिश्रा की ओर से साल 2002 में दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए.

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अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह दलील नहीं दे सकता कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए उसने अपनी समस्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए. इसके अलावा यह भी सामने नहीं आया कि याचिकाकर्ता ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को काम नहीं करने को लेकर कोई नोटिस दिया हो. याचिका में कहा गया कि वह बैराठ के किशनपुर की आयुर्वेद डिस्पेंसरी में आयुर्वेद चिकित्सक ग्रेड-2 के तौर पर कार्यरत था. उसे साल 1994 में आरोप पत्र दिया कि उसने एक सरकारी कर्मचारी द्वारका दास को बचाने के लिए अक्टूबर 1989 से सितंबर 1991 तक 24 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए. वहीं बाद में जांच के बाद उसे फरवरी, 1997 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी.

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप उसकी चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले नहीं थे, बल्कि इस तथ्य से संबंधित थे कि ऐसे जारी किए गए मेडिकल प्रमाण पत्र रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता डिस्पेंसरी का प्रभारी था और उसका काम प्रमाण पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करने का नहीं था. इस कार्य की जिम्मेदारी वहां पदस्थापित एक कंपाउंडर के पास थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.