दो बड़े मामले: आरक्षण प्रदर्शन को लेकर एफआईआर की जांच को देखें डीएसपी, भ्रष्टाचार के आरोपियों की जमानत खारिज
भरतपुर के वैर में सैनी समाज के आरक्षण देने की मांग को लेकर किए प्रदर्शन में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
Published : December 6, 2025 at 8:57 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब ढाई साल पहले भरतपुर में सैनी समाज को आरक्षण के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर की जांच की मॉनिटरिंग स्थानीय पुलिस उप अधीक्षक को सौंपी है. वहीं अदालत ने जांच अधिकारी को कहा है कि वह प्रकरण की जांच करे और यदि जांच में याचिकाकर्ता दोषी पाए जाए, तो उसे नोटिस देकर विधि अनुसार आगे की कार्रवाई करे. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश नवल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता वेदप्रकाश सैनी ने अदालत को बताया कि भरतपुर के वैर में 21 अप्रैल, 2023 को सैनी समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था. घटना को लेकर पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसमें याचिकाकर्ता को भी बतौर आरोपी शामिल कर लिया गया. याचिका में कहा गया कि वह छात्र है और मौके पर मौजूद ही नहीं था. पुलिस ने उसे मामले में गलत तरीके से फंसा दिया है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में जांच अधिकारी को अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि घटना को लेकर हुई शिनाख्त परेड से साबित है कि याचिकाकर्ता मौके पर ही मौजूद था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में जांच अधिकारी को निर्देश देते हुए डीएसपी को प्रकरण की मॉनिटरिंग करने को कहा है.
आईटीएटी में भ्रष्टाचार-तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज: सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आईटीएटी जयपुर बेंच में रुपए लेकर फैसले देने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप मामले में आरोपी सीता लक्ष्मी सहित वकील राजेंद्र सिसोदिया व अन्य पक्षकार मुजम्मिल को जमानत से इनकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मामले में अनुसंधान चल रहा है. ऐसे में इस स्तर पर आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती.
आरोपी सीता लक्ष्मी सहित दोनों आरोपियों ने कोर्ट से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया था. इस मामले में सीबीआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि आईटीएटी जयपुर बेंच में लंबे समय से अपीलों को तय करने में धांधली चल रही है. जिस पर सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर बेंच में रिश्वत लेकर फैसले देने के मामले में न्यायिक सदस्य सीता लक्ष्मी व वकील राजेन्द्र को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था. वहीं सीता लक्ष्मी की कार से 30 लाख रुपए और दलाल राजेन्द्र के घर से 80 लाख रुपए बरामद किए थे. इसके अलावा सीबीआई ने मामले में पक्षकार और रिश्वत देने वाले कोटा निवासी मुज्जमिल को भी गिरफ्तार किया था. वहीं सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य अधिकारी कमलेश राठौड़ को भी गिरफ्तार किया. सीबीआई ने कमलेश से भी 20 लाख रुपए बरामद किए थे.