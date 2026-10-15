कोर्ट की खबरें: 'नौकरी से अचानक बाहर कर देना जीवन बर्बाद करने जैसा', 'प्रेमी युगल की सुरक्षा करें एसपी'
कोर्ट ने कहा कि कई कर्मचारी 40 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके थे. इसका प्रभाव उनके भविष्य के रोजगार पर पड़ सकता था.
Published : October 15, 2026 at 8:23 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2013 की भर्ती में चयनित होकर काम कर रहे सूचना सहायकों को हटाने वाले 27 मई, 2015 के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि सालों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अचानक नौकरी से बाहर करना उनके जीवन को तबाह करने जैसा है. विशेषकर तब, जब वे सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजाराम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से निरंतर सेवा में मानने को कहा है. वहीं, प्रेमी युगल को सुरक्षा मामले में कोर्ट ने एसपी को अपने स्तर पर मामला देखने को कहा है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस आंतरिक जांच रिपोर्ट को कार्रवाई का आधार बनाया गया, उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को कभी उपलब्ध नहीं कराई गई थी. अदालत ने कहा कि नियुक्ति के समय याचिकाकर्ताओं की उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष थी. विवाद और न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक चलने के दौरान उनमें से कई कर्मचारी 40 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके थे. इसका सीधा प्रभाव उनके रोजगार के भविष्य पर पड़ सकता था, क्योंकि वे अन्य सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं.
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याचिका में अधिवक्ता वीबी शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 25 अप्रैल, 2013 को सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ताओं ने मेघालय स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पीजीडीसीए किया था और इसी योग्यता के आधार पर वे चयनित हुए थे. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया था. वहीं बाद में विवि की ओर से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा जारी करने की वैधता पर सवाल उठने पर पंचायती राज विभाग ने आंतरिक जांच कराई और 27 मई, 2015 को याचिकाकर्ताओं के चयन को रद्द कर दिया.
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याचिका में कहा गया कि आंतरिक जांच रिपोर्ट की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया. ऐसे में उन्हें सेवा से बाहर करने वाले आदेश को निरस्त किया जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विवि को राजस्थान में अध्ययन केद्रों के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं थी. इसके आधार पर जांच के बाद उन्हें पद से हटाया गया है.
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'प्रेमी युगल को शारीरिक क्षति होने पर एसपी होंगे जिम्मेदार' : राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वह याचिकाकर्ता प्रेमी युगल की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा अपने स्तर पर देखें. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें शारीरिक क्षति हुई, तो इसके लिए एसपी जिम्मेदार होंगे. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश खुशबु व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और मर्जी से डीग जिले में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. याचिकाकर्ताओं के परिजन उनके विवाह पंजीकरण से सहमत नहीं है. उन्हें याचिकाकर्ताओं के बारे में जानकारी मिलने पर अब उन्हें धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. हाईकोर्ट के गत 28 सितंबर के आदेश से उन्हें अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है. याचिका में कहा गया कि संबंधित थानाधिकारी याचिकाकर्ताओं के परिजनों के प्रभाव में हैं. जिसके चलते याचिकाकर्ता भय में जी रहे हैं और उन्हें अपनी जान और स्वतंत्रता का खतरा हो सकता है. ऐसे में उनकी सुरक्षा की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित एसपी को इस संबंध में अपने स्तर पर कार्रवाई करने को कहा है.