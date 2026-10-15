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कोर्ट की खबरें: 'नौकरी से अचानक बाहर कर देना जीवन बर्बाद करने जैसा', 'प्रेमी युगल की सुरक्षा करें एसपी'

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2013 की भर्ती में चयनित होकर काम कर रहे सूचना सहायकों को हटाने वाले 27 मई, 2015 के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि सालों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अचानक नौकरी से बाहर करना उनके जीवन को तबाह करने जैसा है. विशेषकर तब, जब वे सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजाराम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से निरंतर सेवा में मानने को कहा है. वहीं, प्रेमी युगल को सुरक्षा मामले में कोर्ट ने एसपी को अपने स्तर पर मामला देखने को कहा है.