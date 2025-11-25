ETV Bharat / state

सरकारी गवाह बने आरोपी को बयान होने तक नहीं दी जा सकती जमानत-राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट का कहना है कि सरकारी गवाह बने आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती, जब तक कि उसके बयान दर्ज ना हों.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 9:10 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण से जुड़े मामले में कहा है कि सरकारी गवाह बने आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक कि निचली अदालत में उसके बयान दर्ज नहीं हुए हों. इसके साथ ही अदालत ने मामले में निचली अदालत को कहा कि वह चार सप्ताह में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने के संबंध में निर्णय ले. वहीं चार्ज फ्रेम होने की स्थिति में सबसे पहले याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज करे. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे निचली अदालत में बयान दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश कर सकते हैं. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश बांग्लादेश निवासी नुरूल इस्लाम व एक अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए.

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जल्दी सुनवाई का मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त है. अदालत ने कहा कि न्याय में देरी पीड़ित और अभियोजन पक्ष सहित आरोपी के हितों के भी विपरीत है. ऐसे में मामलों की सुनवाई तेज गति से होनी चाहिए.

जमानत याचिका में कहा गया कि जवाहर नगर थाना पुलिस ने बीते साल मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य आरोपियों को 23 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया गया. याचिका में कहा गया कि मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद अन्य आरोपियों को नियमित जमानत मिल चुकी है. याचिकाकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष के सहयोग के लिए सरकारी गवाह बन चुके हैं, लेकिन उन्हें इसी आधार पर जमानत नहीं दी जा रही है. वहीं निचली अदालत में अभी तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कहा कि मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण के रैकेट का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां आकर रक्त संबंधी और रिश्तेदार नहीं होने के बावजूद भी किडनी प्रत्यारोपण करा रहे थे. वहीं सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार सरकारी गवाह बनने वाले आरोपी को बयान दर्ज होने या ट्रायल पूरी होने तक जमानत नहीं दी जा सकती. यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो पक्षद्रोही हो सकते हैं और उनकी फरार भी होने की संभावना रहेगी.

