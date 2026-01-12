ETV Bharat / state

बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना श्रमिकों के साथ धोखा, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए. इस दौरान श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 8:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नये श्रम कानूनों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में बदलाव करने में हीलाहवाली भरे रुख पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने हमारे पिछले आदेश का पालन नहीं किया है. मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

सोमवार को इस मामले पर हाईकोर्ट में तीन बार सुनवाई हुई. सुबह जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है. अगर नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा तो नये कानून कैसे लागू हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट समेत कई कानूनों पर नया नोटिफिकेशन मौन है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपके नोटिफिकेशन में कई कमियां थीं. उसे ठीक कर आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना था, जिसे आपने नहीं किया. आखिर पिछले कानून को निरस्त किए बिना और नए कानून के लिए नियम बनाये बिना आप नया कानून कैसे लागू कर सकते हैं. इसके बाद केंद्र की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए दूसरे वकील को नियुक्त किया गया है. तब कोर्ट ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए रखा.

मामले की दूसरी सुनवाई में नये वकील कोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद कोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा के और श्रम मंत्रालय के अधिकारी को तलब किया. शाम को जब तीसरी बाद सुनवाई हुई तो चेतन शर्मा ने कहा 8 दिसंबर के केंद्र के दूसरे नोटिफिकेशन में गलतियां थी. इसे सरकार मान रही है, लेकिन कई वजहों से इसे सरकार वापस नहीं ले पा रही है. ऐसे में कोर्ट को इस मामले का हल करते हुए आदेश पारित करना चाहिए. तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए. तीसरी बार श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए. कोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 104 में साफ लिखा है कि पहले के कानून को निरस्त किए बगैर आप नया कोड नहीं ला सकते, फिर आपको उस पर नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा.

बता दें कि, 11 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने केंद्र के नये नोटिफिकेशन को नाकाफी बताया था. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी करवाया है. लगता है कि केंद्र के अधिकारियों ने श्रम न्यायालयों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिकों और श्रम न्यायालयों में बैठे जजों की परेशानियों को समझें बिना हड़बड़ी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया. कानूनों में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो याचिकाकर्ताओं या श्रम कानूनों की बेहतर समझ रखने वाले वकीलों से सलाह लेकर नोटिफिकेशन जारी करवाएं.

