HC ने गंगा संरक्षण अभियान से जुड़ी दो साध्वियों और दो शोधार्थियों के आपराधिक कार्रवाई को किया रद्द, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण और गंगा संरक्षण अभियान से जुड़ी दो साध्वियों और दो शोधार्थियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने श्रीनगर (गढ़वाल) की निचली अदालत में लंबित मुकदमे और चार्जशीट को निरस्त करते हुए कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए फंसाया गया, क्योंकि वे दूसरे पक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गवाह थे.

यह विवाद 13 मई 2013 का है, जब अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मचारिणी समर्पिता ता और अन्य याचिकाकर्ता धारी देवी मंदिर में पूजा कर रहे थे. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर हंगामा किया, जिसकी प्राथमिकी हेमंत ध्यानी द्वारा दर्ज कराई गई थी. इसके जवाब में, दूसरे पक्ष रविन्द्र सिलवाल ने भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 147, 504 और 506 आईपीसी के तहत काउंटर एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसे कोर्ट ने प्रतिशोध की कार्रवाई माना.

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पुलिस ने इस मामले की जांच बेहद लापरवाही से की थी. इसी घटना से जुड़े एक अन्य केस में निचली अदालत पहले ही अन्य आरोपियों को बरी कर चुकी थी. कोर्ट ने पाया कि विवेचक ने न तो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान लिए और न ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी रूप से सही तरीके से संकलित किया. पुलिस की इस "दोषपूर्ण जांच" के कारण ही मामला कोर्ट में टिक नहीं सका.