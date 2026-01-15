ETV Bharat / state

HC ने गंगा संरक्षण अभियान से जुड़ी दो साध्वियों और दो शोधार्थियों के आपराधिक कार्रवाई को किया रद्द, पढ़ें पूरी खबर

पर्यावरण और गंगा संरक्षण अभियान से जुड़ी दो साध्वियों और दो शोधार्थियों पर चल रही कार्रवाई में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 15, 2026 at 7:55 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण और गंगा संरक्षण अभियान से जुड़ी दो साध्वियों और दो शोधार्थियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने श्रीनगर (गढ़वाल) की निचली अदालत में लंबित मुकदमे और चार्जशीट को निरस्त करते हुए कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए फंसाया गया, क्योंकि वे दूसरे पक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गवाह थे.

यह विवाद 13 मई 2013 का है, जब अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मचारिणी समर्पिता ता और अन्य याचिकाकर्ता धारी देवी मंदिर में पूजा कर रहे थे. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर हंगामा किया, जिसकी प्राथमिकी हेमंत ध्यानी द्वारा दर्ज कराई गई थी. इसके जवाब में, दूसरे पक्ष रविन्द्र सिलवाल ने भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 147, 504 और 506 आईपीसी के तहत काउंटर एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसे कोर्ट ने प्रतिशोध की कार्रवाई माना.

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पुलिस ने इस मामले की जांच बेहद लापरवाही से की थी. इसी घटना से जुड़े एक अन्य केस में निचली अदालत पहले ही अन्य आरोपियों को बरी कर चुकी थी. कोर्ट ने पाया कि विवेचक ने न तो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान लिए और न ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी रूप से सही तरीके से संकलित किया. पुलिस की इस "दोषपूर्ण जांच" के कारण ही मामला कोर्ट में टिक नहीं सका.

न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एफआईआर और संज्ञान आदेश को पढ़ने से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बलवा या धमकी देने का कोई ठोस अपराध नहीं बनता है. कोर्ट ने कहा कि जिस घटना में मुख्य आरोपियों को खराब जांच के कारण पहले ही बरी किया जा चुका हो, उसी घटना के लिए याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना उनके साथ अन्याय होगा.

याचिकाकर्ता ब्रह्मचारिणी समर्पिता व कुसुम महाजन साध्वी हैं जो गंगा किनारे आश्रम में रहती हैं, जबकि दीपक कुमार कोठारी व अम्बा शंकर बाजपेयी दिल्ली में शोधार्थी हैं. उनके वकील ने तर्क दिया कि वे शांतिप्रिय नागरिक हैं जो केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे. कोर्ट ने उनके तर्कों को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जारी सम्मन और पूरी न्यायिक कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है.

