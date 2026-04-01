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ईडी को दें कानूनी सिद्धांत और प्रक्रिया का प्रशिक्षण, तब तक नहीं सौंपे एचआरएम का काम: हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी के निलंबन से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए प्रमुख कार्मिक सचिव को निर्देश दिए हैं कि आरएसआरटीसी के कार्यकारी निदेशक (ईडी) ट्रैफिक के पद पर कार्यरत ज्योति चौहान को प्रक्रिया और कानूनी सिद्धांत का प्रशिक्षण दिया जाए. अदालत ने कहा कि जब तक यह प्रशिक्षण नहीं हो जाता, तब तक वे मानव संसाधन के मैनेजमेंट (एचआरएम) से जुड़े किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं निभाएं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में निलंबित कर्मचारी की ओर से पेश अभ्यावेदन पर कार्यकारी निदेशक की ओर से गत 16 जनवरी को दिए आदेश को निरस्त करते हुए उस पर पुनः निर्णय के लिए आरएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक को भेजा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप गुप्ता की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कई बार अदालत की ओर से यह कहा जा चुका है कि जब भी कोई निर्णय किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह संबंधित अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का कारण बताए. अदालत ने कहा कि पूर्व में दायर याचिका को तय करते हुए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया था, लेकिन इन मामलों में तय कानूनी प्रावधानों पर विचार किए बिना अभ्यावेदन का निपटारा किया गया, जो रोडवेज की विधिक सोच को दर्शाता है.