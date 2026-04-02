कोर्ट के दो फैसले: माता-पिता के निधन पर पुत्र की तरह दामाद को भी अंतरिम जमानत, ठगी के आरोपी को अग्रिम बेल नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि माता–पिता के अंतिम संस्कार में दामाद को भी पुत्र की तरह समान अधिकार प्राप्त है.
Published : April 2, 2026 at 8:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि जब न्यायालय पुत्रों की ओर से माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेश अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करता है, तो दामाद को भी समान अधिकार प्राप्त है. अदालत ने कहा कि पुत्र और दामाद में कोई भेद नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने हत्या के आरोप में जेल में बंद याचिकाकर्ता को 10 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि तय अवधि के बाद याचिकाकर्ता संबंधित जेल में सरेंडर करे. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश गिर्राज की ओर से दायर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने ससुराल में रह रहा था, ऐसे में समाज की बदली परिस्थितियों में पुत्र और दामाद के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता.
अंतरिम जमानत याचिका में अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार लांबा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोटा में गत 12 जुलाई को हत्या का मामला दर्ज हुआ था. जिसके चलते वह जेल में बंद है. याचिका में कहा गया कि वह पत्नी के साथ अपनी सास के घर रह रहा था. गत 1 मार्च को उसकी सास का निधन हो गया और उसके कोई पुत्र भी नहीं है. ऐसे में उसे सास के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी वकील के जरिए याचिकाकर्ता की सास की मौत की सत्यापन रिपोर्ट पेश करने को कहा था. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि याचिकाकर्ता की सास का निधन हुआ है और उससे पूर्व वह सास के साथ ही रहता था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 दिन की अंतरिम जमानत का लाभ दिया है.
वृद्धा से साइबर ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की वृद्धा को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 80 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश नवीन टेमानी की ओर से दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि यह कोई मामला नहीं है, जिसे समझौते से सुलझाया जा सकता है, बल्कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गंभीर अपराध है. अदालत ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध है. जिसमें कई स्तरों पर करीब ढाई दर्जन से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया है.
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जमानत याचिका में कहा गया था कि उसके खाते में पांच लाख रुपए आए थे और वह पीड़िता को 10 लाख रुपए देकर राजीनामा कर रहा है. ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं अदालत में पेश होकर पीड़ित महिला ने कहा था कि उसे जांच एजेंसी न्याय नहीं दिला पा रही हैं और वह दबाव में राजीनामा कर रही है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गत 27 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.